Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndaki yürüyüş yoluna "Başkanlık Şöhret Yolu" ismiyle eski başkanların portrelerinin bulunduğu bir alan ekledi.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

ABD Başkanı Trump'ın özel asistanı ve iletişim danışmanı Margo Martin, sosyal medya platformu X'te paylaştığı videoda siyah-beyaz başkan portrelerini gösterdi.

Ancak eski başkanlardan biri için seçilen görsel dikkat çekti: Başkan Joe Biden. Onun için portre yerine otomatik imza cihazının (autopen) bir fotoğrafı kullanıldı.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre Trump, Biden'ın otomatik imza cihazı kullanımına kişisel olarak takıntılıydı. Trump, haziran ayında yayımladığı bir açıklamada Biden'ın "bilişsel gerilemesini" gerekçe göstererek bu konunun araştırılmasını emretmişti.

Biden ise Trump’ın bu iddialarını reddederek şu açıklamayı yapmıştı:

"Şunu net olarak söyleyeyim: Başkanlığım boyunca kararları ben aldım. Aflarla, başkanlık kararnameleriyle, yasalarla ve bildirilerle ilgili kararları ben verdim. Aksini iddia eden her şey saçma ve yanlıştır."