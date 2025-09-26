Habertürk
        Kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanacak! Canavar baba ağır cezada! | Son dakika haberleri

        Kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanacak! Canavar baba ağır cezada!

        İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp 2 çocuğunun boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinafa taşınan dehşet dolu olayda, sanığın ağır ceza mahkemesinde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına karar verildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 10:09 Güncelleme: 26.09.2025 - 10:09
        İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan'ı (26) görüntülü arayıp 2 çocuğunun boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan'ın (32) yargılandığı davada, 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi ve İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesinin ardından dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliyesi 23'üncü Ceza Dairesi, sanığın ağır ceza mahkemesine yargılanmasına karar verdi.

        DHA'nın haberine göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, 2 çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp Burdur'a gitti.

        Şiyar Alpaslan, 18 Kasım 2024'te Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Fatma Alpaslan, emniyete gidip şikayetçi oldu. Ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Alpaslan işlemlerinin ardından tutuklandı. Çocuklar inceleme sonrası annelerine teslim edildi. Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi' tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı sonrası sanık, yeniden tutuklandı.

        "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇU

        Mayıs ayında görülen davada hakim, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesine yolladı. Dosyanın geldiği İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddia olunan eylemin 'Tehdit' suçunun unsurlarını oluşturduğunun anlaşıldığına kanaat getirerek, kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi. Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.

        Her iki mahkemenin de görevsizlik kararı vermesinin ardından dosya, İzmir Bölge Adliyesi 23'üncü Ceza Dairesi'ne taşındı. Dosyayı görüşen daire, sanığın üzerine atılı suçlamaların ağır ceza mahkemesinin konusu olduğuna karar verip, İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararını kaldırdı. Sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına hükmedildi ve dosya İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, 16 Aralık'ta ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.

        "KARAR EMSAL TEŞKİL EDİYOR"

        Mağdur çocukların avukatlarından Nevraz Sığın, istinaftan çıkan kararın emsal teşkil edeceğini söyledi. Sığın, "İlk etapta davanın asliye ceza mahkemesinde açılması bizce hatalıydı. Taleplerimiz ve uğraşlarımızla İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı verdi. 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi ise eylemin tehdit suçu olduğu gerekçesiyle görevsizlik karar verince dosya istinafa gitti. Görev uyuşmazlığı kısmını istinaf çözdü. İstinaf kararında bu eylemin bir tehdit değil, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olduğuna karar verip, dosyayı yeniden ağır cezaya gönderdi. İstinafın kararını çok önemli buluyoruz. Çünkü buna benzer olayları sıklıkla yaşıyoruz. Birçok kadın ve çocuk sokakta buna maruz kalıyor. Sanıklar günümüzde silaha çok rahat ulaşabiliyorlar. Kolay ulaştıkları bu silahı da yakınlarının boğazına dayıyor ve sonra da öldürme kastının olmadığını ve tehdit ettiğini söylüyor. Burada failin iradesini ölçmüş olduk. İstinaf Mahkemesi, sanığın eyleminin ağır ceza mahkemesinde görülen 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olduğuna kanaat getirdi. Eğer fail birini öldürmüyorsa, o an öyle olmadığı için öldürmüyor. Yoksa onun iradesinin ne olduğunu çok net anlamıyorduk. Benzer dosyalar da 'basit tehdit' ve 'silahlı tehdit' denilip kapatılıyordu. Çocuklarının boğazına bıçak (silah) dayayan bir kişi, burada 'basit tehdit' diyerek geçiştirilmedi. Sanığın halihazırda tutuklu olması da olumlu bir gelişme. Benzer olaylar için istinafın kararı hem doğru hem de emsal teşkil ediyor" dedi.

