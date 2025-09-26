Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN OLAY! Adliyedeki kavga cinayetle bitti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!

        Yalova Adliyesi'nde karşılaşan husumetlilerin tartışması, dışarıda kavgaya dönüştü. Ömer A., yanındaki silahla 40 yaşındaki Halis Turan'ı öldürüp, bir kişi de dizinden yaraladı. Cinayetin ardından kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 11:11 Güncelleme: 26.09.2025 - 11:11
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Yalova Adliyesi'nde, sabah saatlerinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer A., yanında bulunan tabancayla Halis Turan'ı (40) öldürdü, 1 kişiyi ise diz kapağından yaraladı.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        DHA'daki habere göre polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay sonrası kaçan Ömer A., Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde polisler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #yalova
        #Son dakika haberler
