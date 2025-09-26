Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
Yalova Adliyesi'nde karşılaşan husumetlilerin tartışması, dışarıda kavgaya dönüştü. Ömer A., yanındaki silahla 40 yaşındaki Halis Turan'ı öldürüp, bir kişi de dizinden yaraladı. Cinayetin ardından kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı
Yalova Adliyesi'nde, sabah saatlerinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer A., yanında bulunan tabancayla Halis Turan'ı (40) öldürdü, 1 kişiyi ise diz kapağından yaraladı.
KAÇAN ZANLI YAKALANDI
DHA'daki habere göre polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay sonrası kaçan Ömer A., Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde polisler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.