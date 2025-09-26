Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Suzan Shalabi, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve FIFA'ya gönderdikleri 7 sayfalık evrakı paylaştı.

"FIFA VE UEFA, DOĞRU VE AHLAKİ OLANI YAPMALI"

Shalabi, HT Spor'a yaptığı açıklamada, FIFA ile UEFA'nın doğru ve ahlaki olanı yapması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün UEFA veya FIFA'da olup bitenler hakkında yorum yapamayız, ancak doğru ve ahlaki olanı yapmayı seçmelerini umuyoruz. Yıllardır futbol yönetim kurullarına, futbolun ilhak ve soykırımın aklanması için bir araç olarak kullanılmamasını sağlamak için somut önlemler almaları çağrısında bulunuyoruz."