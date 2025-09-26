Aksaray'da olay, sabah saat 06.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda meydana geldi.

Normal yöntemle ekmek pişiren fırıncı Serkan Pürsün (44), ekmek takas ettiği odun ateşinde ekmek pişiren meslektaşı Mehmet Baran Kalkan’ın (18) iş yerine geldi.

1 KASA EKMEK TARTIŞMASI Silahını ateşleyen Serkan Pürsün gözaltına alındı. DHA'daki habere göre Serkan Pürsün, iddiaya göre 7 kasa ekmek bırakıp, 8 kasa ekmek aldı. Kalkan, güvenlik kamerasından durumu fark etti.

ŞÜPHELİ İLE ÇALIŞANLAR ARASINDA ARBEDE Bunun üzerine Kalkan, Pürsün'ü kendi fırınlarından henüz ayrılmadan uyarıda bulundu. İki meslektaş arasında tartışma çıktı. Pürsün, tartışmanın büyümesi ile yanındaki tabancayla ateş ederek Kalkan'ı sol bacağından yaraladı.