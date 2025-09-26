Habertürk
        Aksaray haberleri: Fırıncı, 1 kasa ekmek için vurdu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Fırıncı, 1 kasa ekmek için vurdu!

        Aksaray'da, fırıncı 44 yaşındaki Serkan Pürsün, ekmek takası sırasında 1 kasa fazla ekmek aldığını öne süren meslektaşı 18 yaşındaki Mehmet Baran Kalkan'ı çıkan tartışmada tabancayla sol bacağından yaraladı. Kalkan, tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 11:59 Güncelleme: 26.09.2025 - 11:59
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        Aksaray'da olay, sabah saat 06.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda meydana geldi.

        Normal yöntemle ekmek pişiren fırıncı Serkan Pürsün (44), ekmek takas ettiği odun ateşinde ekmek pişiren meslektaşı Mehmet Baran Kalkan’ın (18) iş yerine geldi.

        1 KASA EKMEK TARTIŞMASI

        Silahını ateşleyen Serkan Pürsün gözaltına alındı.
        Silahını ateşleyen Serkan Pürsün gözaltına alındı.

        DHA'daki habere göre Serkan Pürsün, iddiaya göre 7 kasa ekmek bırakıp, 8 kasa ekmek aldı. Kalkan, güvenlik kamerasından durumu fark etti.

        ŞÜPHELİ İLE ÇALIŞANLAR ARASINDA ARBEDE

        Bunun üzerine Kalkan, Pürsün'ü kendi fırınlarından henüz ayrılmadan uyarıda bulundu. İki meslektaş arasında tartışma çıktı. Pürsün, tartışmanın büyümesi ile yanındaki tabancayla ateş ederek Kalkan'ı sol bacağından yaraladı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Kalkan, kanlar içinde yere yığıldı. Kalkan'ın fırınında çalışanlar ile Pürsün arasında arbede çıktı. Bu sırada iş yerine, Kalkan'ın babası Mesut Kalkan da geldi.

        NAMLUYU DOĞRULTUNCA ELİNİ ISIRDI

        Oğlunu kanlar içinde gören baba Kalkan, çalışanlarıyla arbede yaşayan Pürsün'ün, elindeki tabancanın namlusunu tekrar oğluna doğrulttuğunu fark etti. Mesut Kalkan, meslektaşı Pürsün'ün eline ısırıp, tabancanın yere düşmesini sağlayarak, oğluna yeniden ateş etmesini önledi.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla adrese gelen polis, arbedeye karışanlara müdahale edip, Pürsün'ü gözaltına aldı. Yaralı Mehmet Baran Kalkan da çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        #Aksaray
        #Son dakika haberler
