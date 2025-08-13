Cem Şener: Üzerinde çalışıyoruz

ESKİ GÜNLERDE SİNEMAYA GİTMEKLE GÜNÜMÜZDE GİTMEK ARASINDAKİ FARKLAR

Artık;

♦ "Ya istediğim koltuk satılmışsa" gibi bir endişeye gerek yok. İstediğiniz koltuğa oturup kendinizi VIP müşteri olarak görebilirsiniz.

♦ Patlamış mısır sesi, en minimum seviyeye inmiş durumda. Yediğiniz patlamış mısır sesinden rahatsız olup olunmayacağı derdiniz de kalmadı.

♦ İsteğiniz kadar telefonda konuşabilirsiniz. Kimse size "Pışşttt" demez.

♦ Korku filmleri, tenha salonda daha korkutucu.

♦ Komedi filmlerinde yeterince kahkaha sesi gelmediği için komik sahneleri; "Gerçekten komik mi? Yoksa ben olur - olmaz her şeye gülüyor muyum?" endişesi yaşayabilirsiniz

♦ Sevgilinize hava atmak için bütün salonu kapatmanız mümkün. Şöyle; örneğin geçtiğimiz hafta gösterimde olan filmler arasında en çok izlenen filmlerden birine, bir salonda seans başına düşen izleyici sayısı 5 kişi oldu. Söz konusu filmin bileti 250 lira... İki katını verip 10 bilet satın alarak 2.500 liraya; "Sinema salonunu kapatıyorum" diyebilirsiniz. Tabii bu hesap, işin latifesi ama izleyici sayısının azlığını çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor.

♦ Yılda 10 kere aynı sinema salonuna giderseniz işletmecisi belki de size bir bilet hediye verecektir.