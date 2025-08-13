Habertürk
        Fenerbahçe'nin zaferi dış basında yankılandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin zaferi dış basında yankılandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin muhteşem zaferi, dış basında yankılandı.

        Giriş: 13.08.2025 - 09:29 Güncelleme: 13.08.2025 - 09:29
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu eşleşmesinde Feyenoord'u toplam skorda 6-4 eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, dış başında gündem oldu.

        2

        "FENERBAHÇE'YE DİRENEMEDİLER"

        İlk maçtaki 2-1'lik avantajla İstanbul'a giden Feyenoord, maçta öne geçmesine rağmen Mourinho'nun Fenerbahçe'sine direnemedi ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı. (NL Times)

        3

        "FEYENOORD'UN HAYALLERİNİ BİTİRDİ"

        Mourinho'nun Fenrbahçe'si, Feyenoord'un Avrupa hayallerini 5'likle bitirdi. (The West Australian)

        4

        "MOURINHO'NUN TAKIMI GERİ DÖNDÜ"

        Jose Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde geri döndü ve Feyenoord'u ağır bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi dışına yolladı. (The Standard)

        5

        "FENER, FEYENOORD'A KAPIYI GÖSTERDİ"

        Mourinho'nun Fener'i Feyenoord'a kapıyı gösterdi. Türkler şimdi Benfica'yla kapışacak. (La Gazzetta dello Sport)

        6

        "FENERBAHÇE 'DEVAM' DEDİ"

        Çılgın galip Mourinho! Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline 'Devam' dedi. (AS)

        7

        "MOURINHO'LU FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ"

        Mourinho'lu Fenerbahçe geri döndü ve play-off'lara uzandı. Türkler 1-0 geri düşse de maçtan 5-2'lik farka ayrılmayı bildi. (Marca)

        8

        "FUTBOLUYLA DİKKAT ÇEKEN TÜRK EKİBİ"

        Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi ve Benfica'nın play-off'ta rakibi oldu. Futboluyla dikkat çeken Türk ekibi 2-1'lik yenilgiden 5-2'lik galibiyetle döndü ve tur atladı. (A Bola)

        9
