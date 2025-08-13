İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler, gece saatlerinde Gaziemir ilçesine ulaşırken gece görüşlü helikopter, yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

DÜN AKŞAM ÜSTÜ ÇIKMIŞTI İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.

14 UÇAK BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesini ziyaret ederek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi düştüğü için 14 uçağın İzmir Adnan Menderes Havalimanında farklı havalimanlarına yönlendirildiği, 8 geliş ve 19 gidiş seferinde ise gecikme yaşandığı öğrenildi.

UŞAK'TA DA ALEVLER YÜKSELDİ Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı. Yenice ile Paşacık köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 7 helikopter, 17 arazöz, 12 ilk müdahale aracı ve 3 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı. Ekiplerin karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan yanan alanlar havadan dron ile görüntülendi.

SOMA 29 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Manisa’nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi’nde önceki gün çıkan orman yangını, havadan ve karadan toplam 29 saatlik müdahaleyle dün saat 19.00 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MANİSA YANGININDA 2 TUTUKLAMA Yangınla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor.