Alaska zirvesi öncesi Batı zirvesi: Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor

Trump, Rusya'nın üç buçuk yıl önce Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşı sona erdirmenin yollarını görüşmek üzere cuma günü Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşme öncesinde sürece dahil olmak isteyen Avrupalı müttefikler de Trump'la temaslarını sürdürüyor.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, bugün Ukrayna temalı bir video görüşmesi düzenleyecek ve bu görüşmeye Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve İtalya Başbakanı Giorgi Meloni başta olmak üzere birçok politikacı katılacak.

Avrupalı siyasetçiler, Trump'ın Ukrayna ve Avrupa'yı denklemden çıkararak Rusya ile doğrudan bir anlaşma yapmasını istemiyor. Zelensky Alaska'ya davet edilmedi.

