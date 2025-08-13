İşsizlik maaşı alan sayısı temmuzda arttı

Türkiye İş Kurumu’nun verilerine göre, ocak-temmuz döneminde İŞKUR aracılığıyla 903.987 kişi işe yerleştirildi.

Bunların 145.546’sı temmuz ayında işe yerleştirildi. Temmuz ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 221.750 olurken, ocak-temmuz dönemindeki açık iş sayısı ise 1 milyon 418 bin oldu. Açık işlerin 494.801’i imalattan, 229.768’i idari ve destek hizmeti faaliyetlerinden, 182.960’ı toptan ve perakende ticaretten, 158.682’si ise konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinden geldi.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 229 bin 341 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48,4’ü erkek, yüzde 51,6’sı kadın, yüzde 21,8’i ise 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu.

REKLAM

Temmuz ayında İŞKUR’a 176 bin 502 kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu. Bunlardan 94 bin 71 kişiye işsizlik ödeneği bağlandı. Fonun kuruluşundan bu yana ise 21 milyon 778,5 bin kişi işsizlik ödeneği talebinde bulunurken, bunlardan 11 milyon 724,7 bin kişiye ödenek bağlandı.

Aylık bazda işsizlik ödeneği alanların sayısı 2023 yılında en fazla 460.945, 2024 yılında 451.529, 2025 yılında ise ocak ayında 489.671 kişi oldu. Aylık bazda işsizlik ödeneği alan kişi sayısı temmuz ayı itibarıyla 2019 yılından bu yana son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz ayında 480.602 kişiye işsizlik maaşı bağlandı. Daha önce son beş yıl içinde temmuz ayında en yüksek işsizlik maaşı ödemesi 425.802 kişiyle 2022 yılında oldu. 2018 krizini izleyen 2019 yılı temmuz ayında ise 657.026 kişi işsizlik maaşı aldı.

ÜCRET GARANTİ FONU ÖDEMELERİ ARTTI İflas eden veya konkordato ilan eden işletmelerde çalışan işçilerin ödenmeyen üç aylık ücreti Ücret Garanti Fonu’ndan karşılanıyor. Geçen yıl aylık bazda en fazla 503 kişi olan fondan ödeme yapılan kişi sayısı bu yılın başından itibaren yüksek seyrediyor. Mayıs ve haziran aylarında sırasıyla 981 ve 942 kişi olan fondan ödeme yapılan kişi sayısı temmuz ayında 1.597 kişiye yükseldi. REKLAM İŞSİZLİK FONUNUN VARLIKLARI 7 AYDA YÜZDE 36 ARTTI İşsizlik Sigortası Fonu’nun varlıklarında pandemi sonrasında 2022 yılından itibaren başlayan artış bu yıl da hızlanarak devam etti. Fonun toplam varlıkları 7 aylık dönemde 2024 yıl sonuna göre yüzde 36 oranında artarak 359 milyar liradan 487,8 milyar liraya yükseldi. Yedi aylık dönemde fondaki toplam gelirler 269,5 milyar lira oldu. Geçen yılın tamamında 162,2 milyar lira olan prim gelirleri bu yılın 7 aylık döneminde 128,1 milyar liraya ulaştı. Prim gelirlerinin 4’te 1’i oranında bütçeden devlet katkısı yapılıyor. Prim gelirindeki artışa bağlı olarak geçen yılın tamamında 54,1 milyar lira olan devlet katkısı da bu yılın 7 aylık döneminde 42,7 milyar lira olarak gerçekleşti.