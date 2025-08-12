Fenerbah&ccedil;e, Feyenoord u 5 golle dağıttı, Şampiyonlar Ligi hayalini son iki ma&ccedil;a taşıdı! UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk ma&ccedil;ında Feyenoord a deplasmanda 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, Kadık&ouml;y deki r&ouml;vanşı eze eze 5-2 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı. Hollanda ekibi karşısında baştan sona istekli ve etkili bir performans sergileyen Sarı Kanarya, 1-0 yenik d&uuml;şmesine rağmen pes etmedi, Devler Ligi yolunda son adım olan play-off biletini kaptı. Konuk ekip Feyenoord 42. dakikada Watanabe nin kafa gol&uuml;yle 1-0 geriye d&uuml;şt&uuml;. Gole &ccedil;ok &ccedil;abuk tepki veren Fenerbah&ccedil;e, 44 te Archie Brown ve 45+2 de Jhon Duran ın golleriyle soyunma odasına 2-1 &ouml;nde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan temsilcimiz Fred in 55. dakikada attığı harika golle durumu 3-1 e getirdi. 83 te sahne alan En-Nesyri, farkı &uuml;&ccedil;e &ccedil;ıkardı: 4-1. 89 da Watanabe nin gol&uuml; skoru 4-2 yaparken, 90+5 te Talisca, Feyenoord un fişini &ccedil;eken isim oldu: 5-2. Fenerbah&ccedil;e, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu turda m&uuml;sabakalar 19-20 Ağustos ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. MA&Ccedil;TAN DAKİKALAR 13. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, bekletmeden sağdan savunmanın arkasına sarkan Duran a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası i&ccedil;i sağ &ccedil;aprazına girip yerden vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 25. dakikada Fenerbah&ccedil;e gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, penaltı noktası &uuml;zerinde Duran a pasını aktardı. Bu futbolcunun ilk şutunda top savunmadan d&ouml;nerken Duran yeniden kaleyi d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;, defansa &ccedil;arpan meşin yuvarlak kaleye y&ouml;nelirken kaleci Wellenreuther son anda parmaklarının ucuyla gole engel oldu. 28. dakikada sol kanattan atağa katılan Sebastian Szymanski, kale sahasına hareketlenen Youssef En-Nesyri ye pasını aktardı. Faslı oyuncu yakın mesafeden net bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerek&ccedil;esiyle gol ge&ccedil;erli sayılmadı. 41. dakikada Feyenoord &ouml;ne ge&ccedil;ti. İrfan Can Eğribayat ın orta sahada topu eline alması sonucunda kazanılan serbest vuruşu Hwang kullandı. Bu futbolcunun &ouml;n direğe yaptığı ortada savunmanın arasından kafayı vuran Watanabe topu k&ouml;şeden ağlara yolladı: 0-1. 44. dakikada Fenerbah&ccedil;e eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan k&ouml;şe vuruşunda Szymanski nin kale sahasına g&ouml;nderdiği ortada savunmanın arasından iyi y&uuml;kselen Archie Brown kafayı vurdu, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-1. 45+2. dakikada Fenerbah&ccedil;e &ouml;ne ge&ccedil;ti. Amrabat ın uzun pasında ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri, kafayla Jhon Duran a indirdi. Bu futbolcu penaltı noktası &uuml;zerinde d&uuml;zeltip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara g&ouml;nderdi: 2-1. 50. dakikada Feyenoord net fırsattan yararlanamadı. Kaleci Wellenreuther in pasında Amrabat ın ıskaladığı top Borges in &ouml;n&uuml;nde kaldı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla gole izin vermedi. 55. dakikada Fenerbah&ccedil;e farkı 2 ye &ccedil;ıkardı. Feyenoord un savunmadan topla &ccedil;ıkmaya &ccedil;alıştığı anda Archie Brown, yaptığı baskıyla topu Fred e kazandırdı. Brezilyalı futbolcu ceza yayı dışından &ccedil;ok sert bir şutla topu filelere g&ouml;nderdi: 3-1. 67. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Moussa ge&ccedil;ti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Ahmedhodzic yakın mesafeden kafayı vurdu, İrfan Can Kahveci bu pozisyonda topu kontrol etmeyi başardı. 80. dakikada Feyenoord etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Valente, savunmanın arkasına hareketlenen Timber ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda d&uuml;zeltip vurmak istediği anda İrfan Can Eğribayat kalesini terk ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 83. dakikada Fenerbah&ccedil;e bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşup hızla rakip ceza sahasına gelen Archie Brown, ters kanattan kale sahası &ouml;n&uuml;ne hareketlenen En-Nesyri ye pasını aktardı. Faslı golc&uuml; &ccedil;aprazdan bekletmeden vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 4-1. 89. dakikada Feyenoord farkı 2 ye indirdi. Bos un ceza sahasına g&ouml;nderdiği ortada Ahmedhodzic g&ouml;ğs&uuml;yle Watanabe ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası &ccedil;izgisi &uuml;zerinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 4-2. 90+5. dakikada Fenerbah&ccedil;e farkı yeniden 3 e &ccedil;ıkardı. Feyenoord savunmasının hatasında topu kapan Anderson Talisca, ceza yayı &uuml;zerinden plase bir vuruşla topu k&ouml;şeden ağlara g&ouml;nderdi: 5-2. Stat: Chobani Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tungoyi (Romanya) Fenerbah&ccedil;e: İrfan Can Eğribayat, Mert M&uuml;ld&uuml;r (Dk. 87 Yiğit Efe Demir), Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 90+5 Yusuf Ak&ccedil;i&ccedil;ek), Fred (Dk. 87 İsmail Y&uuml;ksek), Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran (Dk. 62 Talisca) Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Stejin (Dk. 86 Tengstedt), Hwang (Dk. 74 Valente), Timber, Moussa, Sauer (Dk. 46 Borges), Ueda Goller: Dk. 41 ve Dk. 89 Watanabe (Feyenoord), Dk. 44 Brown, Dk. 45+2 Duran, Dk. 55 Fred, Dk. 83 En-Nesyri, Dk. 90+5 Talisca (Fenerbah&ccedil;e) Sarı kartlar: Dk. 11 Sauer, Dk. 75 Borges (Feyenoord), Dk. 21 Amrabat, Dk. 62 Duran (Fenerbah&ccedil;e)