Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Ankara'da ağırladığı Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yle ikili görüşmenin ardından Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gürcistan'la ilişkilerimiz daha da gelişecek. Ticaret hedefimiz 5 milyar dolar. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne desteğimizi tekrarlamak istiyorum. Bölgesel barış ve işbirliğine katkı sunuyoruz.

Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde sulh ve kalkınma için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu vizyonumuz yalnızca bugünü değil, bölgemizdeki geleceği de inşa etme kararlılığını gösteriyor.

REKLAM

Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir

Bizim için büyük önem arz eden Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşüyle ilgili hassasiyetimizi Kavelashvili'ye ilettim.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın halklarımızın iradesiyle daha da gelişeceğine inanıyorum."

Gürcistan Cumhurbaşkanı ise şunları söyledi: