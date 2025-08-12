Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yle Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gelişeceğine inandığını belirtti. Kavelashvili de Gürcistan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye'nin desteklerinin önemli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Ankara'da ağırladığı Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yle ikili görüşmenin ardından Ankara'da basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Gürcistan'la ilişkilerimiz daha da gelişecek. Ticaret hedefimiz 5 milyar dolar. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne desteğimizi tekrarlamak istiyorum. Bölgesel barış ve işbirliğine katkı sunuyoruz.
Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde sulh ve kalkınma için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu vizyonumuz yalnızca bugünü değil, bölgemizdeki geleceği de inşa etme kararlılığını gösteriyor.
Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir
Bizim için büyük önem arz eden Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşüyle ilgili hassasiyetimizi Kavelashvili'ye ilettim.
İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın halklarımızın iradesiyle daha da gelişeceğine inanıyorum."
Gürcistan Cumhurbaşkanı ise şunları söyledi:
"Gürcistan, bölgesinde barışa katkılarını sürdürecektir. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışa katkıyı da sürdürecektir. İstikrarın sağlanması, ülkelerin kalkınması açısından Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan birlikteliği önemli bir örnektir.
Gürcistan Orta Doğu'da da barışa katkı sunmaya hazırdır.
Enerji konusundaki işbirliğimizi de görüştük. Türkiye, Gürcistan için ilk sıradaki ticaret ortağıdır.
Tüm ticari projeler bizim için önemli ve ikili ilişkilere yeni bir boyut kazandırıyor."
Ayrıntılar geliyor...