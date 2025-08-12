Ünlülerden Spotify tepkisi

Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği dijital platform Spotify, uzun süredir şikâyetlerin odak noktasında bulunuyor. Şarkıcılar; "Listeler, hangi kriterlere göre oluşturuluyor" şeklinde şikâyetlerde bulunurken listelerin oluşturulmasında rüşvet iddiaları ortaya atıldı. Bir diğer iddia ise bot yüklemeler yapıldığı yönünde. Rekabet Kurumu, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Bütün bu gelişmelerin ardından İsveç menşeli Spotify'ın genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlattı.

Yaşanan yeni gelişmenin ardından ünlü isimlerden Spotify'a tepki geldi.

Daha önce şarkılarının listelere alınmamasından yana dert yanan Aydilge, yeni bir açıklamada bulundu ve şu ifadeleri kullandı: Üç gün önce şu tweet'i atmıştım ve hislerim hâlâ aynı yönde. Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify ile var olmadım. Benim zaten son şarkım 'Yaşayalım Hemen'e kadar, tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hit şarkımı yok saydılar. Yine de var olmaya devam ettim ama bu kadar müzik endüstrisini domine eden bir platformdaki bu dengesizlikler çok düşündürücü ve Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği adına, kültürümüz adına umut kırıcı.

Aydilge Aydilge "HAYATIMIZA MUSALLAT OLAN GARİP TİPLERİN SEBEBİ BU" Aydilge'nin ardından Tan Taşçı da meslektaşını destekleyici nitelikte bir paylaşımda bulundu ve "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor?' gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu" ifadelerini kullandı. Tan Taşçı Tan Şarkıcıların sosyal medya aracılığı ile gösterdiği tepkilerin ardından daha önce 2024'ün en çok dinlenen ve sözleri eleştirilen 'Cıstak' adlı rap şarkının yapımcısı 'Ebo' adı ile tanınan İbrahim Tilaver de tartışmaya dahil oldu. İbrahim Tilaver de sosyal medya paylaşımına Spotify'ı etiketleyip "Bot atan, rüşvet ile kendini listelere sokan sanatçıları ve yapım şirketlerini kamuoyu ile paylaşın" dedi. İbrahim Tilaver İbrahim Tilaver Redd Grubu'nun solisti Doğan Duru ise konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu; "Yaptığımı paylaşasım gelmiyor artık, paylaşsan da insanlara ulaşamıyor... Albümü çıkartmasam mı diye düşünüyorum çoğu zaman. Koyacakları listeler, koymayacakları listeler belli zaten. Mesele nasıl bir şarkı yaptığın falan değil artık. Bu konu hakkında konuşacak anlatacak şeyler çok ama çok da lüzumu yok sanıyorum. Spotify'ın değil, insanımızın sorunu diye düşünmek isterim. Zira öne çıkardıkları müziklerin ve insanların ciddiye alınır bir yanı yok. Eskiden Kral TV neyse Spotify da bugün o halde."