Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti

Piyasa araştırma şirketi Circana'nın verilerine göre, Amerikalılar Ocak ve Mart ayları arasında restoranlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar daha az yemek yedi. Bu düşüş, evde yenen yemeklerin restoranlara göre payının 2023'ten beri aşağı yukarı sabit kalmasının ardından geldi. Alışkanlıklar yalnızca restoranlarda değil raflarda da kendini gösterdi. ABD'li tüketicilerin harcamalarını azaltması ile birlikte kurabiyeler, çikolatalar ve patates cipsleri de raflarda kalmaya başladı.

"KAHVALTILAR ATLANIYOR, EVDE YEMEK ALIŞKANLIĞI ARTIYOR"

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, burger zincirinin satışlarının geçen çeyrekte büyümeye döndüğünü ancak özellikle düşük gelirli müşterilerin ziyaretlerinin nisan ve haziran ayları arasında ‘çift haneli’ düştüğünü, bunun nedeninin de tüketicilerin gelirlerinin daha da azalmasına bağlı olduğunu söyledi. Kempczinski ayrıca “Bunun sonucunda insanların ya bazı öğünleri atladığını, yani kahvaltıyı atladığını ya da menümüzdeki öğünleri azalttığını ya da evde yemek yemeye yöneldiğini görüyoruz" diye ekledi.

TÜKETİCİLER DAHA UCUZ DONDURULMUŞ PİZZALARA YÖNELİYOR

McDonald's CEO’sunun değerlendirmelerini destekleyen başka veriler de var. Business Insider’ın haberine göre, ABD’de dondurulmuş pizza satışlarındaki artış, tüketicilerin bütçe baskısı nedeniyle restoran yerine evde pratik yemekleri tercih ettiğinin ve bunun potansiyel bir resesyon göstergesi olabileceğinin altını çiziyor.

ABD'deki verilere göre ABD dondurulmuş pizza sektörü 2024 yılında yıllık 6,5 milyar dolar gelir elde etti ve pandemi öncesi seviyesinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor. Zira kısıtlı bütçeler, 10 dolarlık dondurulmuş pizzayı hâlâ oldukça cazip kılıyor. Benzer bir durum 2008'deki küresel finansal kriz döneminde, 2009'da dondurulmuş gıda satışlarının yüzde 3,1 artmasında da görülmüştü. Yavaşlayan işgücü piyasası ve ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerine ilişkin endişeler harcamaları caydırırken, bu durum 'çok dalgalı bir tüketici ortamı' olarak adlandırılan bir duruma yol açtı. Tüketicilerin kendi yemeklerini daha fazla pişirerek tasarruf etme çabalarının artması, Taco Bell ve McDonald's'ın müşterileri çekmek için uygun fiyatlı yemeklerin ortaya çıkarmasına neden oldu ve bu girişimler karışık bir başarı da elde etti. "DIŞARDA YEMEK YEMENİN MALİYETİ DAHA DA ARTACAK" Genel gıda enflasyonu yavaşlamış olsa da, dışarıda yemek yemenin maliyeti evde yemek pişirmenin maliyetini geride bırakıyor. Haziran ayına kadar geçen 12 ayda evde yemek yemenin tüketici fiyat endeksi yüzde 2,4, dışarıda yemek yemenin maliyeti ise yüzde 3,8 arttı.

ABD Tarım Bakanlığı, dışarıda yemek yemenin maliyetinin evde yemek yemenin maliyetinden daha hızlı artmaya devam edeceğini öngörüyor. Geçtiğimiz yıl tüketiciler, vergiler ve bahşişler dahil olmak üzere evde yemek için 1,1 trilyon dolar, dışarıda yemek için ise 1,5 trilyon dolar harcadı. RESTORAN ZİYARETLERİ DÜŞTÜ Piyasa araştırma şirketi Black Box Intelligence'a göre, ABD'deki restoranlara yapılan ziyaretler bu yıl 2024'e kıyasla yüzde 1 düştü. Fast food restoranları en çok etkilenenler arasında yer alırken, ikinci çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 oranında trafik kaybı yaşandı. ABD'li Dine Brands'in CEO'su John Peyton, Amerikalılar dışarıda yemek yediklerinde hesaplarını düşürmek için içecek ve meze tüketimini azalttıklarını veya daha ucuz menü ürünlerine yöneldiklerini söyledi. MCDONALD'S DA EN FAZLA ETKİLENENLERDEN Gıda enflasyonunun ardından McDonald's da ucuz yemek mekanı olarak itibarını yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Şirket ABD'de geçen yıl başlattığı "5 Dolarlık Menü Fırsatı"nı sürdürürken CEO'su Kempczinski; Kanada, İngiltere ve Fransa gibi büyük pazarlarda tüketicilere 4 dolar, 4 sterlin veya 4 eurodan daha ucuz sandviçler, atıştırmalıklar ve içecekler sunulduğunu söyledi.

Habertürk'ten İrem Kuşoğlu Görgü'nün haberine göre McDonald's, dokuz yıl aradan sonra Temmuz ayında 2,99 dolarlık Snack Wrap'leri de menüye geri getirdi ve bu durum bazı ABD mağazalarında kuyruklara yol açtı. TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI CİPS VE KURABİYELERDE DE DEĞİŞTİ Tüketicilerin harcamalarını azaltmasıyla birlikte raflarda kurabiyeler, çikolatalar ve patates cipsleri de raflarda kalıyor. Amerikalılar, gıda üreticilerinin yıllardır uyguladığı fiyat artışlarının ardından atıştırmalık alımlarını azaltırken, analistler bazı düşük gelirli tüketicilerin buna daha fazla sıfırdan yemek pişirerek veya küçük lüks tüketimlerini azaltarak yanıt verdiğini söylüyor. Tatlı atıştırmalıklar bu sıkıntıda en büyük darbe yiyen kategoriler arasında yer alırken, NielsenIQ tarafından toplanan ödeme verilerine göre, ABD'de tatlı atıştırmalıkların birim satışları geçen yıl yüzde 6,1; tuzlu atıştırmalıkların satışları ise yüzde 1,2 oranında azaldı.

BÜYÜMEYİ İÇİN SATIN ALMALARIN ARDINDAN HESAPLAR TEPETAKLAK Tüm bunlarla beraber birkaç yılda gıda şirketlerinin genel büyümeyi artırmak için milyarlarca dolarlık markaları satın almasıyla uzun zaman önce yapılan bahisler de aynı zamanda altüst ediyor. Jöle ve reçelleriyle ünlü JM Smucker, 2023 yılında Hostess Brands'ı 5,6 milyar dolara satın aldı. Şirket, Haziran ayında Hostess'ı da içeren tatlı fırınlanmış atıştırmalıklar bölümünün temel çeyrek gelirlerinde yüzde 14'lük bir düşüş bildirdi. CEO Mark Smucker, analistlere tüketicilerin atıştırmaya devam edeceğini ancak bazılarının daha küçük porsiyonlar veya daha az şekerli atıştırmalıklar istediğini söyledi. Bazı şirketler bu nedenle darlık çeken tüketicileri cezbetmek için daha küçük paketler sunuyor. Campbell's, Goldfish kraker paketini 2 dolardan daha ucuza satarken, Mondelez çikolataları lokmalık ürünlerden aile boyu ürünlere kadar çeşitlilik gösteriyor. Diğerleri ise satışları canlandırmak için yeni tatlar denemeye çalışıyor. Piyasa araştırma şirketi Spins'e göre, tuz ve şeker yüklü atıştırmalıkların satışları azalırken, besleyici barlar ve yoğurt gibi daha sağlıklı alternatiflerin satışı artıyor.