Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadelerdeki orman yangınları, yoğun müdahalelerimiz sonucunda tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Yumaklı, "Bolu / Mudurnu, Kahramanmaraş / Göksun, Çanakkale / Ayvacık, İzmir / Dikili yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Manisa / Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale / Merkez’de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

VALİ TORAMAN: 770 PERSONELLE MÜDAHALE EDİYORUZ Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkez Çınarlı yangınına gece boyunca karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahaleye devam edilmektedir. Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da müdahaleye başlayacaktır. Bütün ekipler büyük bir gayretle çalışıyor” dedi.

ÇANAKKALE- EZİNE KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI Vali Toraman, yaptığı açıklamada, “Çanakkale- Ezine karayolu kontrolü olarak, tek şeritten, çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Lütfen trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet edelim. Trafikte dikkatli seyredelim” diye konuştu.

2 BİN 90 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 kişi güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildi. Ulaşıma kapatılan Çanakkale Havalimanı tekrar açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye nakledildi.

RÜZGARIN HIZI 80 KM'Yİ BULUYOR Yangın söndürme çalışmaları saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle güçlükle sürerken Kepez ve Ayvacık'ta alevlere müdahale devam ediyor.

ÇANAKKALE'DE 1 HAFTADA 2. YANGIN Çanakkale'de, 8 Ağustos Cuma günü çıkan ve kent merkezinden de gözlenebilen yangın ikinci gününde kontrol altına alınmıştı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmış, tedbir amaçlı beş köy ve 700'den fazla kişi tahliye edilirken yangınla ilgisi bulunduğundan şüphelenilen dört kişi gözaltına alınmıştı.

MANİSA'DA 3 YANGINDAN 1'İ KONTROL ALTINDA Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün saat 17.00 sıralarında Sarıalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SOMA VE ALAŞEHİR YANGINI SÜRÜYOR Soma ve Alaşehir ilçelerindeki orman yangınlarına ise 116 söndürme ekibi, 10 iş makinesi ve 385 personelle müdahale sürüyor. Dün, Soma, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatılmış, Soma'daki orman yangınında Kozanlı Mahallesi, tedbir amaçlı tahliye edilmiş ve 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

EDİRNE'DE ZAMANLA YARIŞILIYOR Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını 10 saattir devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle korkutucu boyuta ulaşan alevlerin yazlık evlere sıçramasına ramak kaldı ve yazlıkçılar tahliye edildi.

ENEZ'DE YANGIN SÜRÜYOR Ekipler, alevleri söndürmek için zamanla yarışıyor. Yangın, etkisini artırarak devam ediyor. Tahliye edilen vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını belirtti.

HATAY'DA ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI Hatay'ın Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 2 askeri helikopter, 69 yangın söndürme aracı ve 200 personelle müdahale ediliyor. HATAY YANGINI KONTROL ALTINDA Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün çıkan orman yangını, 16,5 saat sonra kontrol altına alındı. İlçenin Suriye sınırına yakın Aslanyazı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere 2 askeri helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 69 araç ve yaklaşık 200 personel ile müdahale edildi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yangını bugün saat 8.30 sıralarında kontrol altına aldı. Zarar tespit çalışmalarının, soğutma işlemlerinin tamamlandıktan sonra başlayacağı belirtildi.

BOLU'DA YANGIN TARLADAN ORMANA SIÇRADI Bolu’nun Mudurnu ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlenen orman yangını gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Saat 12.26 sıralarında ilçeye bağlı Göncek köyü civarındaki tarlada başlayan yangın ormana sıçradı.