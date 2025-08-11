Çanakkale'de öğle saatlerinde merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi, Dardanos mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN HABERTÜRK'E SON DURUMU ANLATTI

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "4 gündür büyük yangınlarla mücadele ediyoruz. Çok sayıda evde yandı ama önceliğimiz can sağlığımız. Ağır durumu olan hemşehrimiz yok. Birçok canlı da yanıyor. Bütün ekipler Çanakkale-İzmir yolunda bir set kurdu. Çok kuvvetli bir rüzgar var. Yangın rüzgarın etkisiyle çok hızlı yayılıyor.

Şuan çalışmalar devam ediyor. Gece boyunca mücadele devam edecek. Özellikle kimse trafiğe çıkmasın. Bir şey olduğunda 112 ve yetkili birimler aransın sadece. Kontrol altına alınması için herkes çalışıyor, süreç takip ediliyor. 47 kişi dumandan etkilendi ağır durumu olan kimse yok." dedi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangına 5 uçak, 5 helikopter, 32 arazöz ile müdahale ediliyor.