        Haberler Dünya Zelenskiy: Rusya asker sevk ediyor | Dış Haberler

        Zelenskiy: Rusya asker sevk ediyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna lideri, Rusya'nın yeni saldırılar için askerleri yeniden konuşlandırdığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 11.08.2025 - 20:57 Güncelleme: 11.08.2025 - 22:16
        "Rusya asker sevk ediyor"
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşa dair açıklamada bulundu.

        İstihbarat raporlarına göre, yeni saldırılara hazırlık olacak şekilde Rus askerlerinin yeniden konuşlandığını ifade eden Zelenskiy "Rusya, ateşkese hazırlık yapmıyor." dedi.

        Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, savaşı bitirmek için diplomatik bir çözüm şansı olduğunu ifade ederken "Ateşkese hazır olduklarını göstermek yerine, Rusya sadece öldürmeye ve işgale devam etme arzusunu gösteriyor." dedi.

        Zelenskiy ayrıca "Herkes görüyor ki Rusya'dan barışa yönelik atılmış gerçek bir adım yok." derken, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ve baskıya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

        Ukrayna lideri, gün içerisinde çok sayıda ülkenin lideriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

        VANCE'TEN AÇIKLAMALAR

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak olası bir barış anlaşmasının Moskova ve Kiev’i ‘mutsuz’ edeceğini belirtti.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak görüşmelerde Washington’ın hedefinin her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm olduğunu söyledi. Vance, “Kimse tamamen mutlu olmayacak. Ruslar da Ukraynalılar da günün sonunda memnun olmayacak” dedi.

        Vance, Putin, Zelenskiy ve Trump’ın aynı masada buluşması için çalışmaların sürdüğünü, fakat Putin’in Trump ile görüşmeden önce Zelenskiy ile bir araya gelmesinin verimli olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

