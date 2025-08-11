Zelenskiy: Rusya asker sevk ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşa dair açıklamada bulundu.

İstihbarat raporlarına göre, yeni saldırılara hazırlık olacak şekilde Rus askerlerinin yeniden konuşlandığını ifade eden Zelenskiy "Rusya, ateşkese hazırlık yapmıyor." dedi.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, savaşı bitirmek için diplomatik bir çözüm şansı olduğunu ifade ederken "Ateşkese hazır olduklarını göstermek yerine, Rusya sadece öldürmeye ve işgale devam etme arzusunu gösteriyor." dedi.

Zelenskiy ayrıca "Herkes görüyor ki Rusya'dan barışa yönelik atılmış gerçek bir adım yok." derken, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ve baskıya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ukrayna lideri, gün içerisinde çok sayıda ülkenin lideriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Today, there was a report from the intelligence and military command on what Putin is counting on and what he is actually preparing for, including military preparations. He is definitely not preparing for a ceasefire or an end to the war. Putin is determined only to present a… pic.twitter.com/T3sqQg0ltT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

VANCE'TEN AÇIKLAMALAR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak olası bir barış anlaşmasının Moskova ve Kiev’i ‘mutsuz’ edeceğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak görüşmelerde Washington’ın hedefinin her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm olduğunu söyledi. Vance, “Kimse tamamen mutlu olmayacak. Ruslar da Ukraynalılar da günün sonunda memnun olmayacak” dedi.