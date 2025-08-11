Habertürk
Habertürk
        Hande Subaşı ile Alican Ulusoy ayrıldı - Magazin haberleri

        Hande Subaşı ile Alican Ulusoy ayrıldı

        Oyuncu Hande Subaşı ile iş adamı Alican Ulusoy, 6 yıllık aşklarını noktaladı. Subaşı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu

        Giriş: 11.08.2025 - 18:14 Güncelleme: 11.08.2025 - 18:52
        "Ayrıldık"
        Hande Subaşı, Alican Ulusoy ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kamuoyuna duyurumdur... Alican Ulusoy ile 6 yıllık ilişkimizi karşılıklı fikir birliği ile sonlandırma kararı aldık. Hayat yolculuğumda benim için çok önemli bir yeri olduğunu, paylaştığımız yılları sevgi ve saygıyla anacağımızı bilmenizi isterim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

        Subaşı, 2021'de ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Çok mutluyuz, her şey yolunda ama şu an için evlilik düşüncesi hayatımızda yok" ifadelerini kullanmıştı.

        Subaşı, 2012–2016 yılları arasında Can Tursan ile evlilik yaşamıştı.

        Âşıklar Türkbükü'nde
        #Hande Subaşı
        #Alican Ulusoy
