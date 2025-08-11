ABD Başkanı Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşecek görüşmenin "Bir nabız yoklama görüşmesi" olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir anlaşma sonucu toprak takası yapılacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta gerçekleşecek görüşmeye dair açıklamada bulundu.
Trump, görüşmenin bir "nabız yoklama görüşmesi" olacağını ifade ederken, Ukrayna'nın bazı topraklarını geri almaya çalışacaklarını bildirdi.
ABD Başkanı, ateşkese ulaşmayı istediğini ifade ederken, toprak takası olacağını söyledi.
Putin ile gerçekleşecek görüşmenin sonucuna dair tahminde bulunan Trump "Bence iyi geçecek ama belki kötü gidebilir." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı, Rusya ile olası anlaşma sonrası, iki ülke arasında ticaret hacminin artabileceğini dile getirdi.
Donald Trump, savaşı bitirmesi için Putin'e telkinde bulunacağını ifade ederken "Ruslar, savaşan bir millet, birçok savaş yaşadılar. Hitler ve Napolyon'u yendiler." dedi.
Donald Trump "Ruslar, tanrıya şükür ki çamura saplandılar, otoyoldan gitselerdi 4 saatte Kiev'de olurlardı. Ama Rus general "daha zekice" bir hamleyle toprak bölgeden gitti." dedi.
GÖRÜŞME ALASKA'DA
ABD Başkanı ile Vladimir Putin arasındaki görüşme 15 Ağustos Cuma günü, ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacak.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre bir sonraki görüşme Rusya'da olabilir.
Avrupa devletleri, ABD'ye olan güvenlerini beyan ederken, Ukrayna olmadan Ukrayna için bir barış yolu belirlenemeyeceğini ifade etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Putin'in savaşı bitirmek yerine dondurmak istediğini ve bu sayede ele geçirdiği topraklara meşruiyet kazandırma amacı güttüğünü belirtmişti.