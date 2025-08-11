Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta gerçekleşecek görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Trump, görüşmenin bir "nabız yoklama görüşmesi" olacağını ifade ederken, Ukrayna'nın bazı topraklarını geri almaya çalışacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı, ateşkese ulaşmayı istediğini ifade ederken, toprak takası olacağını söyledi.

Putin ile gerçekleşecek görüşmenin sonucuna dair tahminde bulunan Trump "Bence iyi geçecek ama belki kötü gidebilir." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, Rusya ile olası anlaşma sonrası, iki ülke arasında ticaret hacminin artabileceğini dile getirdi.

Donald Trump, savaşı bitirmesi için Putin'e telkinde bulunacağını ifade ederken "Ruslar, savaşan bir millet, birçok savaş yaşadılar. Hitler ve Napolyon'u yendiler." dedi.

Donald Trump "Ruslar, tanrıya şükür ki çamura saplandılar, otoyoldan gitselerdi 4 saatte Kiev'de olurlardı. Ama Rus general "daha zekice" bir hamleyle toprak bölgeden gitti." dedi.

REKLAM

GÖRÜŞME ALASKA'DA

ABD Başkanı ile Vladimir Putin arasındaki görüşme 15 Ağustos Cuma günü, ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacak.