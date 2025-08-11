Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşecek görüşmenin "Bir nabız yoklama görüşmesi" olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir anlaşma sonucu toprak takası yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 18:38 Güncelleme: 11.08.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta gerçekleşecek görüşmeye dair açıklamada bulundu.

        Trump, görüşmenin bir "nabız yoklama görüşmesi" olacağını ifade ederken, Ukrayna'nın bazı topraklarını geri almaya çalışacaklarını bildirdi.

        ABD Başkanı, ateşkese ulaşmayı istediğini ifade ederken, toprak takası olacağını söyledi.

        Putin ile gerçekleşecek görüşmenin sonucuna dair tahminde bulunan Trump "Bence iyi geçecek ama belki kötü gidebilir." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı, Rusya ile olası anlaşma sonrası, iki ülke arasında ticaret hacminin artabileceğini dile getirdi.

        Donald Trump, savaşı bitirmesi için Putin'e telkinde bulunacağını ifade ederken "Ruslar, savaşan bir millet, birçok savaş yaşadılar. Hitler ve Napolyon'u yendiler." dedi.

        Donald Trump "Ruslar, tanrıya şükür ki çamura saplandılar, otoyoldan gitselerdi 4 saatte Kiev'de olurlardı. Ama Rus general "daha zekice" bir hamleyle toprak bölgeden gitti." dedi.

        REKLAM

        GÖRÜŞME ALASKA'DA

        ABD Başkanı ile Vladimir Putin arasındaki görüşme 15 Ağustos Cuma günü, ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacak.

        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre bir sonraki görüşme Rusya'da olabilir.

        Avrupa devletleri, ABD'ye olan güvenlerini beyan ederken, Ukrayna olmadan Ukrayna için bir barış yolu belirlenemeyeceğini ifade etmişti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Putin'in savaşı bitirmek yerine dondurmak istediğini ve bu sayede ele geçirdiği topraklara meşruiyet kazandırma amacı güttüğünü belirtmişti.

        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı: Reforma ihtiyaç var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı: Reforma ihtiyaç var
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        11 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        11 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?