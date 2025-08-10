Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması Aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 6 ülke ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya ilişkin ortak açıklamada bulundu. Açıklamada, Ukrayna'nın kendi kaderini tayin özgürlüğüne sahip olduğu ifade edilirken; Ukrayna olmadan, Ukrayna için barış yolu belirlenemeyeceği dile getirildi.

Habertürk Giriş: 10.08.2025 - 01:37 Güncelleme: 10.08.2025 - 01:57

