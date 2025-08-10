Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
Aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 6 ülke ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya ilişkin ortak açıklamada bulundu. Açıklamada, Ukrayna'nın kendi kaderini tayin özgürlüğüne sahip olduğu ifade edilirken; Ukrayna olmadan, Ukrayna için barış yolu belirlenemeyeceği dile getirildi.
6 Avrupa ülkesinin lideri ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin devam eden diplomatik sürece ilişkin açıklamada bulundu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Finlandiya Alexander Stubb söz konusu açıklamaya imza atan liderler oldu.
Açıklamanın başında, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için sürdürdüğü çabalardan ötürü duyulan memnuniyet dile getirilirken, savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalarla birlikte Rusya üzerinde baskı kurulması gerektiğine dikkat çekildi.
Ukrayna'ya gerek diplomatik gerek askeri açıdan destek olmaya hazır olunduğu bildirilirken, diplomatik çözümün Avrupa'nın ve Ukrayna'nın çıkarlarını koruması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, Ukrayna'nın kendi kaderini tayin hakkına (özgürlüğüne) sahip olduğu ifade edilirken, Ukrayna olmadan, Ukrayna için barış yolu belirlenemeyeceği dile getirildi.
*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir