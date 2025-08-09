Habertürk
        Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan "Boşanmıyoruz" tatili - Magazin haberleri

        Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan "Boşanmıyoruz" tatili

        Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, günlerdir sosyal medya hesaplarından verdikleri "Boşanmıyoruz" mesajını bu kez Bodrum tatiliyle gözler önüne serdi

        Giriş: 09.08.2025 - 23:37 Güncelleme: 09.08.2025 - 23:39
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bir haftadır boşanacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. Oktay ile Atiksoy, kendileri hakkında bir karalama kampanyası başlatıldığını belirterek boşanmalarının söz konusu olmadığını dile getirse de iddiaların ardı arkası kesilmedi.

        Boşanma iddialarının gerçeği yansıtmadığını anlatabilmek için sosyal medya hesaplarından defalarca aile fotoğrafı paylaştılar.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, Bodrum tatillerinde de boşanmayacaklarını gözler önüne serdi.

        Ailece tatil yapan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, gün boyu kızları Mira Milena ile ilgilenirken keyiflerinin yerinde olduğu gözlendi.

        #Yıldız Çağrı Atiksoy
        #Berk Oktay
        #BODRUM
        #tatil
