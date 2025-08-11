Avustralya, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Filistin, hem var olan hem de olmayan bir devlet. Uluslararası alanda geniş bir tanınırlığa sahip; yurt dışında diplomatik temsilcilikleri var ve Olimpiyatlar da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası spor müsabakalarında yarışan takımları bulunuyor.

Ancak İsrail ile Filistin arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle, Filistin'in uluslararası kabul görmüş sınırları, başkenti ya da ordusu yok. Batı Şeria'da, 1990'lardaki barış anlaşmaları sonrasında kurulan Filistin Yönetimi, İsrail'in askeri işgali nedeniyle toprakları ve halkı üzerinde tam bir kontrol sağlayamıyor.

İsrail'in aynı şekilde işgalci güç olduğu Gazze ise yıkıcı bir savaşın ortasında. Filistin'in bu "yarı-devlet" statüsü göz önüne alındığında, tanınma eylemi kaçınılmaz olarak büyük ölçüde sembolik bir anlam taşıyor.

Bu tanıma, güçlü bir ahlaki ve siyasi mesaj niteliğinde olsa da, sahadaki durumu büyük ölçüde değiştirmeyeceği düşünülüyor.