Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avustralya, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı | Dış Haberler

        Avustralya, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı

        Geçtiğimiz haftalarda Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Eylül ayında New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını açıklamasına bir ülke daha destek verdi. Avustralya Başbakanı Albanese, Filistin'i tanıyacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.08.2025 - 07:45 Güncelleme: 11.08.2025 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını bildirdi.

        Albanese, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını belirten Albanese, bu kararı eylüldeki BM Genel Kurulunda resmiyete dökeceklerini söyledi.

        Albanese, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur." ifadesini kullandı.

        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak? Haberi Görüntüle

        Gazze'deki açlığa da dikkati çeken Albanese, "Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor." dedi.

        REKLAM

        Albanese, Filistin devletini tanıma kararının sadece sembolik olduğu yorumlarını da reddederek, " Bu karar, bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır." diye konuştu.

        FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAK NE ANLAMA GELİYOR?

        Filistin, hem var olan hem de olmayan bir devlet. Uluslararası alanda geniş bir tanınırlığa sahip; yurt dışında diplomatik temsilcilikleri var ve Olimpiyatlar da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası spor müsabakalarında yarışan takımları bulunuyor.

        Ancak İsrail ile Filistin arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle, Filistin'in uluslararası kabul görmüş sınırları, başkenti ya da ordusu yok. Batı Şeria'da, 1990'lardaki barış anlaşmaları sonrasında kurulan Filistin Yönetimi, İsrail'in askeri işgali nedeniyle toprakları ve halkı üzerinde tam bir kontrol sağlayamıyor.

        İsrail'in aynı şekilde işgalci güç olduğu Gazze ise yıkıcı bir savaşın ortasında. Filistin'in bu "yarı-devlet" statüsü göz önüne alındığında, tanınma eylemi kaçınılmaz olarak büyük ölçüde sembolik bir anlam taşıyor.

        Bu tanıma, güçlü bir ahlaki ve siyasi mesaj niteliğinde olsa da, sahadaki durumu büyük ölçüde değiştirmeyeceği düşünülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        2 bölgede yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölgede yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Galatasaray'da Morata ile yollar ayrıldı!
        Galatasaray'da Morata ile yollar ayrıldı!
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Google'ın deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
        Google'ın deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
        Sındırgı beşik gibi
        Sındırgı beşik gibi
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
        İDO feribotu kayaya çarptı
        İDO feribotu kayaya çarptı
        Meryem öğretmenden acı haber!
        Meryem öğretmenden acı haber!
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!