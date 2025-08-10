Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İDO feribotu kayaya çarptı | Son dakika haberleri

        İDO feribotu kayaya çarptı: Yolcuların panik anları kamerada

        İstanbul'dan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'na giden İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotu, kayaya çarptı. Hasar alan feribot limana yanaştırılırken, yolcuların panik anları cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 18:42 Güncelleme: 10.08.2025 - 19:14
        İDO feribotu kayaya çarptı
        Yenikapı-Avşa Adası seferini yapan İDO feribotu, Marmara ilçesi Fener Adası açıklarında saat 09.30 sıralarında kayaya çarptı.

        Adaya yaklaşık 500 metre kala kayaya çarpan ve pervanelerinden birinde hasar oluşan feribot, başka bir feribotun yardımıyla limana yanaştı.

        Kazanın ardından yolcuların yaşadığı panik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaza sonrası tabanından su almaya başlayan feribottaki suyun, vidanjör ile tahliye edildiği öğrenildi.

