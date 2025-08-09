Habertürk
        Yeni evli çiftlerin uğrak noktası... Türkiye'de balayı için en çok tercih edilen 10 şehir

        Türkiye, balayı tatili için sayısız güzellik sunuyor. Deniz kenarında lüks bir otel, dağların arasında huzurlu bir bungalov ya da tarihi bir taş konakta konaklamak isteyen çiftler için ülkemizde birbirinden özel rotalar var. İşte yeni evli çiftlerin en çok tercih ettiği 10 balayı şehri…

        Giriş: 09.08.2025 - 08:00 Güncelleme: 09.08.2025 - 08:00
        Düğün telaşının ardından romantik bir kaçamak isteyen çiftler, Türkiye’nin dört bir yanındaki balayı destinasyonlarına akın ediyor. Ege’den Akdeniz’e, Karadeniz’den Güneydoğu’ya kadar uzanan bu listede, her zevke ve bütçeye uygun seçenek bulmak mümkün.

        10. BALIKESİR – CUNDA ADASI VE AYVALIK

        Taş evler, deniz kenarında akşam yemekleri ve sessiz sokaklar, Balıkesir’i huzur dolu bir balayı durağı yapıyor.

        9. SAKARYA – SAPANCA GÖLÜ’NDE HUZUR

        Sapanca’nın göl manzaralı butik otelleri, kış aylarında şömine keyfi ve jakuzili odalarıyla romantik bir kaçış imkanı sunuyor.

        8. TRABZON – YEŞİL VE MAVİNİN AŞKI

        Uzungöl, Sümela Manastırı ve yayla turlarıyla Trabzon, doğayla iç içe balayı yapmak isteyen çiftlerin tercihi.

        7. MARDİN – TARİH VE MİSTİK DOKU

        Taş konaklarda konaklamak, dar sokaklarda el ele yürümek ve Mezopotamya manzarasında gün batımını izlemek, Mardin’i farklı bir balayı destinasyonu haline getiriyor.

        6. AYDIN – KUŞADASI VE DİDİM SAHİLLERİ

        Uzun kumsalları, butik otelleri ve uygun fiyatlı tatil seçenekleriyle Aydın, balayı için hem ekonomik hem de keyifli bir alternatif.

        5. İZMİR – EGE’NİN SICAK ATMOSFERİ

        Alaçatı’nın taş sokakları, Çeşme’nin berrak denizi ve Seferihisar’ın sakinliği, İzmir’i romantik bir kaçış noktası haline getiriyor. Yaz akşamlarında rüzgarla gelen deniz kokusu, çiftlere huzurlu bir tatil sunuyor.

        4. İSTANBUL – ŞEHRİN ROMANTİK YÜZÜ

        Tarihi Yarımada, Boğaz turları, lüks restoranlar ve otantik otellerle İstanbul, balayı için şehirden kopmak istemeyen çiftler için ideal. Gün batımında Kız Kulesi manzarası ise unutulmaz bir deneyim sunuyor.

        3. KAPADOKYA – MASALSI BİR BALAYI

        Kapadokya, sıcak hava balonları, peri bacaları ve taş otelleriyle adeta bir masal diyarı. Gün doğumunda balon turu yapmak, çiftlerin hafızasında ömür boyu kalacak anılar yaratıyor.

        2. MUĞLA – BODRUM’DAN FETHİYE’YE ROMANTİK ROTALAR

        Bodrum’un eğlence dolu gece hayatı, Fethiye’nin sakin koyları ve Ölüdeniz’in eşsiz manzarası, Muğla’yı balayı için cazip kılıyor. Tekne turları, özel plajlar ve butik oteller çiftlere hem macera hem de huzur dolu anlar yaşatıyor.

        1. ANTALYA – DENİZ VE LÜKSÜN BULUŞTUĞU NOKTA

        Antalya, her yıl binlerce yeni evli çiftin balayı listesinde ilk sırada yer alıyor. Belek’ten Kaş’a kadar uzanan sahiller, lüks oteller ve her şey dahil konsept, çiftlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Özellikle yaz aylarında deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran çiftler, Antalya’nın romantik gün batımlarına hayran kalıyor.

