Yeni evli çiftlerin uğrak noktası... Türkiye'de balayı için en çok tercih edilen 10 şehir

Düğün telaşının ardından romantik bir kaçamak isteyen çiftler, Türkiye’nin dört bir yanındaki balayı destinasyonlarına akın ediyor. Ege’den Akdeniz’e, Karadeniz’den Güneydoğu’ya kadar uzanan bu listede, her zevke ve bütçeye uygun seçenek bulmak mümkün.