Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik deprem! Son durum
Balıkesir'in Sındırgı ilçe merkezinde 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı. Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkıldı. Depremden tedirgin olan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Depremde yıkılan ve hasar gören binalar, drone ile havadan görüntülendi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.
Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi.
Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29'u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı. Şu an 11 yaralının tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği bildirildi.
Günün aydınlanmasıyla birlikte depremin verdiği hasar da ortaya çıktı. Bölgede çalışmalar sürerken, yıkılan ve hasar gören binalar drone ile havadan görüntülendi.
VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ
Yıkıcı deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Artçı depremlerin de sürdüğü kentte Balıkesirliler geceyi sokakta geçirdi. Kimi vatandaşlar otomobilinde kimi vatandaşlar ise battaniyesini, yastığını alıp sandalye ve bankların üzerinde uyudu.
Emekli biyoloji öğretmeni Vahit Çakmak (77), "Depreme evde yakalandım. 6.1 diyorlar ama ivmesi bence çok daha yüksek. Evde yıkılmadık yer kalmadı. Eşyalar devrildi. Evimizde çok şükür büyük hasar yok ama sıva çatlakları var. Geceyi sokakta geçiriyoruz. Artçılar sürüyor. Ciddi bir Korkumuz var. Evlere Bu nedenle giremiyoruz. Otomobilimizde yatacağız" dedi.
OTOYOL VE KÖPRÜLERDE HASAR YOK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik depremin ardından yapılan incelemede, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklamada, ulaşım aksları, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtilerek, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli saha kontrollerinin yapıldığı ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin alındığı kaydedildi.
'BÖLGEYE TOPLAM 16 ADET MOBİL BAZ İSTASYONU GÖNDERİLMİŞTİR'
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Depremde, iletişim altyapısı anlamında da üç mobil işletmecinin şebeke ve servislerinde genel itibarıyla kesinti yaşanmamıştır. Ayrıca mobil kapsama alanında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
Deprem prosedürleri kapsamında mobil işletmeciler tarafından vatandaşlarımızın hatlarına ücretsiz internet, SMS ve konuşma paketleri tanımlanmış ve bölgeye üç mobil işletmeci tarafından toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın internet tabanlı uygulamaları kullanmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."