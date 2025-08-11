Etiyopya, Guatemala, Kenya... Kahve paketlerinin üzerinde yazan ülkelere göre tat nasıl değişiyor? Doğru kahve seçimi için bu detaya dikkat!

Kahve severler için fincana ulaşan lezzetin ardında, çekirdeğin yetiştiği coğrafyanın iklimi, toprağı ve işlenme yöntemi büyük rol oynar. Etiyopya’nın floral aromaları, Guatemala’nın dengeli gövdesi, Kenya’nın parlak asiditesi veya Brezilya’nın çikolata notaları… Her ülke kahveye kendine özgü bir tat karakteri katar. İşte en çok tercih edilen kahve bölgelerinden bazıları ve tat profilleri...