Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!

Erzurum'da yürekleri yakan olay Tekman ilçesi, Ilıgöze Mahallesi'nde yaşandı. Aras Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılan 3 çocuktan 2'si çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

BAYGIN HALDE BULUNDU

AA ve İHA'daki habere göre suda gözden kaybolan çocuklardan Aylin Sarıkan (13) bir süre sonra nehir kenarında baygın halde bulundu.

KUZENİNİ KURTARMAK İSTEDİ

Hastaneye kaldırılan Sarıkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aylin'in, serinlemek için suya giren kuzenini kurtarmak için nehre girdiği öğrenildi.

GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Cumhuriyet savcılığı tarafında yapılan tahkikat sonucu genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzurum'a gönderildi ve akabinde aile mezarlığında toprağa verildi.