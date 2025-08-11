Habertürk
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!

        Erzurum'un Tekman ilçesinde girdikleri nehirde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan, 13 yaşındaki Aylin Sarıkan, suda kayboldu. Kuzenini kurtarmak için suya atladığı öğrenilen ve nehir kenarında baygın olarak bulunan Aylin kurtarılamadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.08.2025 - 07:49 Güncelleme: 11.08.2025 - 07:52
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Erzurum'da yürekleri yakan olay Tekman ilçesi, Ilıgöze Mahallesi'nde yaşandı. Aras Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılan 3 çocuktan 2'si çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        BAYGIN HALDE BULUNDU

        AA ve İHA'daki habere göre suda gözden kaybolan çocuklardan Aylin Sarıkan (13) bir süre sonra nehir kenarında baygın halde bulundu.

        KUZENİNİ KURTARMAK İSTEDİ

        Hastaneye kaldırılan Sarıkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aylin'in, serinlemek için suya giren kuzenini kurtarmak için nehre girdiği öğrenildi.

        GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

        Cumhuriyet savcılığı tarafında yapılan tahkikat sonucu genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzurum'a gönderildi ve akabinde aile mezarlığında toprağa verildi.

        #Erzurum
        #Son dakika haberler
