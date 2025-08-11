Habertürk
Habertürk
        İşçi Zamlı ücret ceplerine girmeden eridi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Zamlı ücret ceplerine girmeden eridi

        Kamu işçileri bu hafta temmuz ayı ücretlerini zamlı alacaklar. İlk 6 aylık dönem için işçilere zam farkı ödenecek. Altı aylık dönem için yatırılacak zam farkının 3'te 1'i devlete, 3'te 2'si işçiye ödenecek. İşçi ücretlerine ikinci yarıyıl için yapılan yüzde 11 zamma rağmen, vergi dilimi dolayısıyla net ücretleri ağustos ayından itibaren ocak ayından 1263 TL daha düşük olacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 11.08.2025 - 07:25 Güncelleme: 11.08.2025 - 07:25
        İşçinin zammının 3'te 1'i devlete
        Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi gergin bir sürecin ardından geçen hafta imzalandı. İşçi ücretlerine 2025’in birinci 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ayı için 11, 2026’nın birinci 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 oranında zam yapıldı. Zam oranı ekonomi yönetiminin ısrarıyla gerçekleşen enflasyon değil, tam olarak beklenen enflasyon doğrultusunda yapıldı.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Birinci 6 ayda yüzde 24, ikinci 6 ayda yüzde 11 olan ücret zammı ilk başta yıllık yüzde 37,64 oranında zam gibi düşünülebiliyor. Ancak, Maliyeciler ücret ve maaş zammı hesabını farklı yapıyor.

        Maliyeciler ikinci yarıyıl için yapılan artışın yıllık etkisini hesaplarken ikinci yarıyıl zammını ikiye bölüyorlar. İkinci yarıyıl için yapılan yüzde 11’lik zam sadece 6 ay ödeniyor. Yılın başından geçerli yüzde 5,5 oranındaki zam ise 12 ay ödeniyor. Dolayısıyla ikisi için de maliyenin kasasından aynı para çıkıyor. Buradan hareketle ilk yarı için yüzde 24, ikinci yarı için yüzde 11 oranındaki zam aslında ocak ayından geçerli olmak üzere yıllık yüzde 29,5 (24+5,5) zam anlamına geliyor.

        Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon tahmini orta noktası yüzde 24 olmak üzere yüzde 19-29 aralığında bulunuyor. Buna göre, kamu işçilerinin ücretlerine yapılan zam Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi sınırları içinde kaldı.

        Merkez Bankası’nın 2026 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 12. Yukarıdaki hesaplamadan devam edersek işçi ücretlerine ilk yarı için yüzde 10, ikinci yarı için yüzde 6 oranında yapılan zam, ocak başından geçerli kabul edildiğinde yıllık yüzde 13 zam anlamına geliyor. 2026 yılı zammı da beklenen enflasyona uygun yapılmış oldu. İlerleyen aylarda Merkez Bankası’nın 2026 yılı tahminini yukarı doğru revize etme ihtimali düşünülürse 2026 zammı beklenen enflasyonun da altında kalmış olacak.

        İŞÇİYE ÖDENECEK ZAM FARKININ 3’TE 1’İ DEVLETE

        Kamu işçilerinin temmuz ayı ücretleri bu hafta hesaplarına yatırılacak. İşçiler ücretlerini zamlı alacaklar.

        İşçilerin hesaplarına ayrıca ocak ayından bu yana olan zam farkları yatırılacak. Kamu işçilerinin ortalama ücreti zam öncesinde net 43 bin, brüt 55 bin 200 lira civarında idi. İşçilere ocak ayından geçerli yapılan yüzde 24 oranındaki zam dolayısıyla ocak – haziran aylarına ilişkin geriye dönük fark ödenecek. Ortalama fark tutarı brüt 79 bin 435 TL olacak. Ancak, bu tutardan 11.134 TL sosyal sigorta primi, 14.772 TL gelir vergisi, 795 TL işsizlik sigortası primi, 604 TL de damga vergisi olmak üzere 27.305 TL kesinti yapılacak. İşçiye net ödenecek tutar 52.130 TL’ye düşecek. Başka bir ifadeyle zam farkının 3’te 1’i devlete, 3’te 2’si işçiye gidecek.

        YÜZDE 11 ZAMMA RAĞMEN NET ÜCRETLERİ DÜŞECEK

        Kamu işçilerinin ücretleri brüt ücret üzerinden ödeniyor. Vergi ve prim kesintileri dolayısıyla net ücretleri sürekli düşüyor.

        Ortalama ücret alan kamu işçileri zamla birlikte mart ayında yüzde 20, haziran ayında yüzde 27 gelir vergisi dilimine girdiler.

        Geriye dönük yansıtılan zamla kamu işçilerinin ocak ve şubat aylarındaki net ücretleri 52.476 TL olurken, mart ayında 51.644 TL’ye, nisan ve mayıs aylarında 49.565 TL’ye, haziran ayında da 48.215 TL’ye düştü.

        Temmuz ayında ücretlere yapılan yüzde 11 oranındaki zamla net ücret temmuzda 50.108 TL, ağustosta 51.050 TL, eylül ayından itibaren de 51.213 TL olacak. Temmuz ayındaki yüzde 11 zamma rağmen net ücret eylül – aralık döneminde ocak ayındaki ücretin 1.263 TL altında kalacak.

        #kamu işçileri maaş
        #Türk-İş
        #Hak-İş
        #vergi
        #prim
