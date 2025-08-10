İstanbul'da 6.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığını bildirdi.

Yerlikaya açıklamasında, "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

