Balıkesir Sındırgı'daki depremin ardından ünlüler, geçmiş olsun mesajları yayımladı

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre iller ile İstanbul'da da hissedildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın Habertürk'e yaptığı açıklamada, yıkılan binalar olduğunu, dört kişinin enkazdan kurtarıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ünlü isimler de yaşanan deprem sonrası sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Zeynep Bastık: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremle ilgili gelen ilk bilgilere göre, Belediye Başkanı ilçede 10 binanın yıkıldığını açıkladı. Şu an için can kaybı ihbarı bulunmuyor. Ancak enkaz altında kalanların olduğu belirtiliyor. Yıkılan binalardan birinde 4 kişi kurtarıldı, fakat 2 kişinin hala enkaz altında olduğu bildirildi. Bölgedeki GSM operatörlerinin çalışmaması nedeniyle, köylerden henüz haber alınamıyor. Bu durum, kurtarma çalışmalarını ve durum tespiti çabalarını zorlaştırıyor.

Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını diliyorum.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.