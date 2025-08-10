Sındırgı beşik gibi

AFAD'ın deprem duyurularını yaptığı x hesabı son birkaç gündür Sındırgı depremleri ile dolu. Bu depremlerin de 6.1 büyüklüğündeki depremin öncüleri olduğuna dikkat çeken Sertçelik, artçıların devam ettiğini anımsattı.

Habertürk'e konuşan bir başka uzman, Prof. Dr. Zafer Akçığ da bu artçıların rahatlatıcı nitelikte olduğunu, depremin sönümlendiği anlamına geldiğini söyledi.

Afet yönetim uzmanı Ogün Şimşek de 6.1'den daha yüksek bir depremin beklemediğini kaydetti.