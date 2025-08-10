Habertürk
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği: Düğüm Nice maçından sonra çözülecek!

        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği: Düğüm Nice maçından sonra çözülecek!

        Benfica'da sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun, Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile salı günü oynanacak rövanş karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin ilgisi devam ediyor. Portekiz ekibinin transfer kararını Nice engelini geçtikten sonra vermesi bekleniyor

        Giriş: 10.08.2025 - 20:00 Güncelleme: 10.08.2025 - 20:00
        1

        Fenerbahçe, Benfica'dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istiyor. Benfica ise transfere onay vermek için Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarının sonucunu bekliyor.

        2

        Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Nice ile eşleşen Benfica ilk maçı deplasmanda 2-0 kazandı.

        3

        KEREM İLK MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

        Benfica'nın yıldız kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sağ ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Nice ile oynanan ilk maçta forma giyememişti. A Bola'nın aktardığı gelişmelere göre; Cumartesi günü sadece tedavi gören milli futbolcu, pazar günü sahaya çıkarak takımla birlikteydi fakat bireysel program dahilinde antrenman yaptı.

        4

        Kerem'in salı günü Estadio da Luz'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında sahada olup olmayacağı, önümüzdeki antrenmanlardaki durumuna ve tedaviye vereceği cevaba göre netleşecek.

        5

        Sarı-lacivertliler, Benfica'ya 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli teklif etmeye hazır. Ancak Portekiz ekibi, transferi yalnızca Nice engelini geçtikten ve play-off'taki rakibi (Feyenoord veya Fenerbahçe) belli olduktan sonra değerlendirecek.

        6

        Benfica, ayrıca Kerem'i satmadan önce yerine bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyor.

        7
        8
