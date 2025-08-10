Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti'den 10 Ağustos mesajları

        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 10 Ağustos mesajı paylaştı. Çelik, "10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası. 10 Ağustos 2014'te milletimiz Türkiye Yüzyılı'na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. " ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti teşkilatlarınca 10 Ağustos için hazırlanan klipler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 13:40 Güncelleme: 10.08.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, "10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası." paylaşımında bulundu.

        Çelik mesajında, "10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

        EFKAN ALA'DAN PAYLAŞIM

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak görevinde 11 yılı tamamladığına işaret ederek, "Artık Türkiye'yi milletin rızası olmadan yönetme devri kapanmıştır. Karar, yetki ve sorumluluk, doğrudan halkın iradesiyle şekillenmektedir. İrade, idareye hakim olmuştur." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ala, sosyal medya hesabından, 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

        Millet iradesinin devlet yönetimine doğrudan yansımasının, Türkiye demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önce aziz milletin sandıkta verdiği oylarla, doğrudan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsattı.

        Bu büyük değişimin, vesayetin gölgesini ve ağır baskısını ortadan kaldıran, halkın iradesini devlet idaresine hakim kılan bir devrim olduğunu belirten Ala, şunları kaydetti:

        "AK Parti'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu reform, milli egemenliği güçlendirdi, demokratik temsili derinleştirdi ve siyasetin merkezine yalnızca milletin onayını yerleştirdi. Artık Türkiye'yi milletin rızası olmadan yönetme devri kapanmıştır. Karar, yetki ve sorumluluk, doğrudan halkın iradesiyle şekillenmektedir. İrade, idareye hakim olmuştur."

        Ala, bu köklü dönüşümün hem bugünün hem de yarınların teminatı olduğunu ifade ederek, "Çünkü milli irade en sağlam dayanak noktasıdır. O gün atılan adım, bugün Türkiye'nin daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde yoluna devam etmesini sağlamıştır. Milletin iradesi devletin zirvesindedir ve milletin sesi idarenin pusulasıdır. Artık siyasi tarihimizde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan krizler bir daha geri gelmemek üzere sona ermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan AK Parti teşkilatlarınca 10 Ağustos için hazırlanan klipler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

        CUMHURBAŞKANI İLK KEZ SEÇİLDİ

        Halk oylaması sonucu Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı ilk kez seçildi. 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,79, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38,44, Selahattin Demirtaş da yüzde 9,76 oranında oy aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        Grok Taylor Swift'i soydu
        Grok Taylor Swift'i soydu
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"