AK Parti'den 10 Ağustos mesajları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, "10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası." paylaşımında bulundu.

Çelik mesajında, "10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

EFKAN ALA'DAN PAYLAŞIM

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak görevinde 11 yılı tamamladığına işaret ederek, "Artık Türkiye'yi milletin rızası olmadan yönetme devri kapanmıştır. Karar, yetki ve sorumluluk, doğrudan halkın iradesiyle şekillenmektedir. İrade, idareye hakim olmuştur." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Ala, sosyal medya hesabından, 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Millet iradesinin devlet yönetimine doğrudan yansımasının, Türkiye demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önce aziz milletin sandıkta verdiği oylarla, doğrudan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsattı. Bu büyük değişimin, vesayetin gölgesini ve ağır baskısını ortadan kaldıran, halkın iradesini devlet idaresine hakim kılan bir devrim olduğunu belirten Ala, şunları kaydetti: "AK Parti'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu reform, milli egemenliği güçlendirdi, demokratik temsili derinleştirdi ve siyasetin merkezine yalnızca milletin onayını yerleştirdi. Artık Türkiye'yi milletin rızası olmadan yönetme devri kapanmıştır. Karar, yetki ve sorumluluk, doğrudan halkın iradesiyle şekillenmektedir. İrade, idareye hakim olmuştur." Ala, bu köklü dönüşümün hem bugünün hem de yarınların teminatı olduğunu ifade ederek, "Çünkü milli irade en sağlam dayanak noktasıdır. O gün atılan adım, bugün Türkiye'nin daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde yoluna devam etmesini sağlamıştır. Milletin iradesi devletin zirvesindedir ve milletin sesi idarenin pusulasıdır. Artık siyasi tarihimizde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan krizler bir daha geri gelmemek üzere sona ermiştir." değerlendirmesinde bulundu.