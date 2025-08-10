Habertürk
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Jadon Sancho geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada İngiliz oyuncu için 'akım' başlattı.

        Giriş: 10.08.2025 - 12:21 Güncelleme: 10.08.2025 - 12:21
        Kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Jadon Sancho çılgınlığı yaşanıyor.

        2

        Siyah-beyazlı taraftarlar, İngiliz yıldız için "Come to Beşiktaş" akımı başlatırken Instagram hesabındaki son fotoğrafın altına 2 milyonu aşkın yorum bıraktılar.

        3

        Beşiktaşlı taraftarlar, Sancho için seferber olurken yönetim ise transfer dönemi başından bu yana oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

        4

        Kısa süre önce Juventus ile anlaşma noktasına gelse de transferi gerçekleşmeyen Sancho'nun kulüp arayışı sürerken Beşiktaş mali beklentilerin biraz daha düşmesini bekliyor.

        5

        İlk temaslarda oyuncu cephesi kapıyı 10 milyon Euro civarından açarken 1 sözleşmesinin kaldığı kulübü Manchester United da bonservis beklentisi içerisinde. Sancho'nun ismi eski takımı Dortmund ile de anılıyor.

        6

        Beşiktaş yönetimi uygun koşulların oluşması halinde Sancho için imkanları zorlamaya hazır.

        7

        Söz konusu rakamların düşmesini bekleyen siyah-beyazlılar, Sancho'nun yanı sıra sol kanat için farklı isimlerle de temaslarını sürdürüyor.

