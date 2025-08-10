Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Jadon Sancho geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada İngiliz oyuncu için 'akım' başlattı.
Kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Jadon Sancho çılgınlığı yaşanıyor.
Siyah-beyazlı taraftarlar, İngiliz yıldız için "Come to Beşiktaş" akımı başlatırken Instagram hesabındaki son fotoğrafın altına 2 milyonu aşkın yorum bıraktılar.
Beşiktaşlı taraftarlar, Sancho için seferber olurken yönetim ise transfer dönemi başından bu yana oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Kısa süre önce Juventus ile anlaşma noktasına gelse de transferi gerçekleşmeyen Sancho'nun kulüp arayışı sürerken Beşiktaş mali beklentilerin biraz daha düşmesini bekliyor.
İlk temaslarda oyuncu cephesi kapıyı 10 milyon Euro civarından açarken 1 sözleşmesinin kaldığı kulübü Manchester United da bonservis beklentisi içerisinde. Sancho'nun ismi eski takımı Dortmund ile de anılıyor.
Beşiktaş yönetimi uygun koşulların oluşması halinde Sancho için imkanları zorlamaya hazır.