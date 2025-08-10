İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen Muammer Öztürk (48), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 7 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına binmek için evinden çıkan Muammer Öztürk, aracıyla hareket ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muammer Öztürk'ün ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişi elindeki silahı belinin arkasında gizleyerek Öztürk’ün olduğu araca yaklaşıyor. Ardından da silahla ateş ediyor. Saldırgan daha sonra geldiği yöne geri dönerek koşmaya başlıyor.