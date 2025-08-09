Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya transfer kancası!

"ZANIOLO ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk, Zaniolo'yla ilgili; "Zaniolo yetenekli bir oyuncu. İyi çalışıyor, pozitif gidiyor her şey. Hazırlık maçlarında bence oyun anlayışı, disiplin anlamında iyi mesajlar verdi hepimize. Bizim için önemli bir oyuncu. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.