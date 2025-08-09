Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya transfer kancası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya transfer kancası!

        Galatasaray'da geleceği merak edilen Nicolo Zaniolo, hazırlık kampını sarı-kırmızılılarda geçirmişti. Brezilya kulübü de İtalyan yıldız için transferde yarışa girdi ve G.Saray'la temasa geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 20:43 Güncelleme: 09.08.2025 - 20:43
        1

        2023 yılının devre arasında Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservisle transfer olan Nicolo Zaniolo, o sezon harici diğer yıllarda başka takımlara kiralandı.

        2

        Sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak süre alan İtalyan yıldızın opsiyonu kullanılmadı ve sarı-kırmızılılara geri döndü.

        3

        FLAMENGO TEMASA GEÇTİ!

        Bolavip'in haberine göre; Brezilya ekibi Flamengo oyuncu için Galatasaray'la temasa geçti.

        4

        Brezilya temsilcisinin İtalyan yıldızın şartlarını sorduğu ve henüz resmi bir teklifin yer almadığı belirtildi.

        5

        UDINESE DE İSTİYOR

        Öte yandan İtalyan basını da, Udinese'nin 26 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini yazdı.

        6

        Flamengo ve Udinese haricinde PSV, Benfica ve Sunderland'in de Zaniolo'yu istediği haberin detaylarında yer aldı.

        7

        Ayrıca önümüzdeki yaz oynanacak Dünya Kupası'nda milli takıma seçilmek isteyen Zaniolo'nun, ülkesinde forma giymeye daha sıcak baktığı belirtildi.

        8

        "GALATASARAY'DAN AYRILACAK"

        Geçen ay İtalyan basınına konuşan yıldız ismin menajeri Claudio Vigorelli, "Galatasaray'dan ayrılacak ve transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Zamanımız var ve transfer dönemi uzun." şeklinde konuşmuştu.

        9

        "ZANIOLO ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"

        Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk, Zaniolo'yla ilgili; "Zaniolo yetenekli bir oyuncu. İyi çalışıyor, pozitif gidiyor her şey. Hazırlık maçlarında bence oyun anlayışı, disiplin anlamında iyi mesajlar verdi hepimize. Bizim için önemli bir oyuncu. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

        10

        Geçen sezonun ilk yarısını Atalanta'da, diğer yarısını Fiorentina'da geçiren Zaniolo, 36 maçta 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.025 dakika sahada kaldı.

        11
