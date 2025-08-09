Habertürk
        HT Spor'un sevilen Youtube programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 5. bölümü yayında! Bu bölümde Ömer Özcan, TFF 1. Lig'in yeni takımı Vanspor'un kampına giderek Vansporlu oyuncular Hasan Bilal, Benito Ramirez ve Erdem Seçgin ile birbirinden eğlenceli oyunlar oynadı.

        Giriş: 09.08.2025 - 18:25 Güncelleme: 09.08.2025 - 18:25
        Topçular Kulübü'nün 5. bölümü yayında!
        Yaratıcı içerikleriyle sporseverlerin beğenisini kazanan HT Spor Youtube kanalının sevilen programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 5. bölümü yayında!

        Bu bölümde Ömer Özcan, TFF 1. Lig'in yeni takımı Vanspor'un kampına giderek Vansporlu oyuncular Hasan Bilal, Benito Ramirez ve Erdem Seçgin ile birbirinden eğlenceli oyunlar oynadı.

