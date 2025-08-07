Daha Çılgın Cuma sinemada, Candan Erçetin sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Daha Çılgın Cuma (Freakier Friday) öne çıkıyor.Jamie Lee Curtis ile Lindsay Lohan'ın bulunduğu 2003 yapımı filmin devamı, Tess ile Anna'nın kimlik krizini atlatmasından yıllar sonrasına uzanıyor.

Haftanın korku filmi Silahlar (Weapons), Maybrook adlı kasabada bir çocuk hariç, aynı sınıftaki tüm çocukların kaybolmasını ve ardında yaşanan gizemli olayları ele alıyor.

Fatih Akın'ın duygusal ve sürükleyici filmi Duvara Karşı, Cahit ve Sibel'in karmaşık aşk hikayesini anlatıyor.

Bir Baba Hamlet oyunu, Şevket Çoruh ile İlker Ayrık'ın damakta kalan oyunculuğu ve Emrah Eren yönetmenliğiyle izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Bram Stoker'ın ölümsüz eseri Drakula romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği oyunda, Drakula'ya Okan Bayülgen, vampir avcısı Van Helsing'e Hayko Cepkin hayat veriyor.

Bu hafta dolu dolu bir konser programı bizleri bekliyor. Erol Evgin'le Dans Et, 9 Ağustos İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da dinleyicilerle buluşacak.

Candan Erçetin 30. Yıl Konserleri kapsamında 11 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenlerinin karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, Türk rock müziğinin unutulmaz ismi Yavuz Çetin'i vefatının 24. yılında Harbiye'de düzenlenecek senfonik konserle anıyor. Birçok ünlü müzisyenin sahne alacağı geceye katılım ücretsiz.

9 Ağustos'ta Mor ve Ötesi, 10 Ağustos'ta Gülşen ile Buray, 13 Ağustos'ta Sertab Erener ile Motive, 14 Ağustos'ta Simge Sağın ile Mabel Matiz Yenikapı Festival Park sahnesinde olacak.

Özgün mizahi üslubu ve ele aldığı konulara ilginç yaklaşımıyla dikkat çeken sanatçı Marcel Dzama'nın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Ay Işığıyda Dans Pera Müzesi'nde.

Samih Rifat'ın daha önce bir araya getirilmemiş fotoğrafları, defterleri, şiirleri, desenleri, çevirileri, müzik notları ve el yazılarıyla dolu kapsamlı arşivinin yer aldığı Çok İş Var Yapacak başlıklı sergi de Pera Müzesi'nde meraklılarını bekliyor.

Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.