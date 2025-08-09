Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi
Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yenerek 2025-2026 sezonuna üç puanla başladı. Sarı-kırmızılılarda 2 gol, 1 asistle oynayan Barış Alper Yılmaz maça damgasını vurdu. Spor yazarları, Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki performansını değerlendirdi.
UĞUR MELEKE (HÜRRİYET):
Gaziantep-Galatasaray maçının ilk devresi, uzatmalarla beraber 57 dakika sürdü. Bu 57 dakikanın sadece 24:04’ünde top oyunda kalmış. Yani ekrana baktığımız sürenin kabaca yüzde 60’ında futbol oynanmıyor. Bir benzetme yapmak gerekirse, bilet alıyorsunuz, sinemaya gidiyorsunuz, 100 dakikalık filmin 60 dakikasında reklam izliyorsunuz! Kim izler bu filmi? Kim gider o sinemaya bir daha? Hakemlerimiz oyunu çok fazla kesiyor. Futbolcular çok fazla yerde yatıyor. Türkiye’de futbol durarak-dinlenerek oynanıyor. Bu temposuz ligin faturasını da Shakhtar-Beşiktaş ve Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmelerinde ödüyoruz maalesef.
Lig kötü ancak şampiyon Galatasaray, sezonu gayet iyi seviyede açtı dün Antep’te. Okan Buruk hazırlık maçlarında ektiği tohumların ödülünü Gaziantep önünde aldı diyebiliriz rahatlıkla. Okan Buruk hazırlık döneminde yarattığı hafızadan yararlandı Antep deplasmanında. Mourinho’nun ise denemeleri sürüyor.
LEVENT TÜZEMEN (SABAH):
Barış Alper'deki değişimi alkışlıyorum… Osimhen ve İcardi'nin olmadığı sezon açılış maçında G.Saray'ı Barış adeta tek başına sırtladı. Mükemmel bir profesyonel olduğunu ve sezona iyi hazırlandığını bizlere gösterdi. İki penaltı golünde soğukkanlı vuruşlar yaptı. Eren Elmalı'ya attırdığı gol öncesi rakibin arkasına yaptığı koşu ve attığı çalım sonrası pası çok mükemmeldi. Barış'ın yaptığı bu hareketler, değişimin bir göstergesiydi. Eskiden olsa Barış, rakipten sıyrıldığında çevre kontrolü yapmadan direkt kaleye vururdu. Barış G.Saray'ın hücumdaki tek kozu olduğu gibi çalışkanlığı ile takım arkadaşlarını motive etti.
Okan hoca rakibe göre bazen tek forvet Osimhen'i bazen de çift forvet olarak İcardi- Osimhen ikilisini tercih edebilir. Yönetim, kısa süre içinde öncelikle kaleci işini bitirmelidir. Okan hocanın Ederson ile görüntülü görüştüğünü öğrendim.
BÜLENT TİMURLENK (SABAH):
Güzel dilimize transfer dönemlerinde hiç gereği yokken dahil olan fiiller var. Osimhen'i "indiriyor" –Türkçesi: Getiriyorsun-, M. City'den Ederson'u "Çekiyorsun –transfer ediyorsun- ve Arda'yı oyuna "Atıyorsun" –oyuna sokuyorsun- İndirip, çekip, attığın transfer dönemi son yıllarda ligin kendisinden çok daha fazla takip edilip, sosyal medyada yalan bedava olduğundan curcunası oyunun kendisinden daha fazla keyif veriyor kimilerine.
Okan Buruk'un dizilişinin de oyununun da bir ezberi var. Oyun kurulumunda daha iyisini yapmak zorundalar ama Barış'ın en uçta oynadığı bir 90 dakikada forvet hattının bu kadar gezgin olması ev sahibinin başını yeteri kadar ağrıttı.
OSMAN ŞENHER (MİLLİYET):
Gaziantep’te hava sıcaklığı 33 derece, inanın yürürken bile zor nefes alırsınız. Bu şartlarda bile Galatasaray hiç zorlanmadan kazanıyor. Üstelik iki santrforu da yok. Icardi’nin de Osimhen’in de kondisyon olarak eksikleri var. Bu iki futbolcunun yerine Barış oynuyor, ama ne oynamak... Her topa koşuyor, iki gol atıyor, bir de asist yapıyor. Sezonun ilk 4-5 haftasında takımların oynadığı futbolu çok eleştirmememiz lazım. Bir takımın tam olarak hazır olması için 8 haftaya ihtiyacı var. Sonuçta Galatasaray için zor bir deplasmandı. Eksikleri var, hava şartları iki takımı da zorladı. Ama buna rağmen hepimiz gördük ki sarı-kırmızılılar ligde derbiler hariç zor puan kaybeder. Okan Hoca sistemini kurmuş, futbolcuların hepsi birbirleri ile kardeş gibi, yardımlaşma mükemmel. Gaziantep karşısında da galibiyeti hak ettiler.
SERKAN AKCAN (FANATİK):
Gaziantep deplasmanına santrforsuz gitmek zorunda kalan Galatasaray için beklenenden çok daha kolay bir maç oldu. Barış Alper Yılmaz ilk yarıyı öyle bir domine etti ki, sezona en hazır futbolcu olduğunu gösterir gibiydi. Barış’ın takım içindeki rolüne dair çok net görüntülerin olduğu bir sezon açılışıydı aynı zamanda. Osimhen ve Icardi’nin yokluğunda takımın santrforu olmanın yanı sıra bir de Galatasaray’ın penaltıcısı oldu. Sadece ilk yarıya değil maçın tamamına damgasını vurdu. İki buçuk aylık arada futbolu en çok özleyen Alper’di. Adeta topu yiyecek gibi oynadı.
Galatasaray ilk maçını rahat kazandı ama Şampiyonlar Ligi’nde hedef kovalamak istiyorsa kaleci ve sol stoper konusuna eğilmeli. Abdülkerim takımın en kıymetli oyuncularından biri ama dün Gaziantep maçında birkaç pozisyonda ağırlığı dikkat çekti. Sanchez’in geri koşu kalitesinin sol stoperle desteklenmesi Şampiyonlar Ligi için tahmin edilenden çok daha fazla önemli.
EBRU KILIÇOĞLU (CUMHURİYET):
Barış Alper iki penaltı golüne ek olarak Eren’in attığı golün de asistini yaparak maçın yıldızı oluyor. 65’te G.Antep kalecisi Burak’ın gördüğü kırmızı kart sonrasında Galatasaray iyice rahatlıyor. Sarı-Kırmızılı takımın kaldığı yerden başlamasını sağlayan unsur sadece Barış Alper ya da oturmuş kadrosu değil. Gaziantep’in 58 dakikada bir pozisyona girmesi! Ki, uzatmalara rağmen ikinci bir atağa vakti kalmayınca Galatasaray üç puanı rahatça hanesine yazıyor.
TUNÇ KAYACI (FANATİK):
İsmet Taşdemir’in baskılı ve top kapma üzerine kurduğu plan ve rakibin temposunu düşürme düşüncesini Barış Alper performansıyla bozdu diyebiliriz. Yeni transfer Sane, tutuk ve koordinasyon sıkıntısı yaşayan bir oyun sergilerken özellikle hücumlarda rakip markajında kaldı. Ancak ilk yarının sonlarında yakaladığı pozisyonda farkını gösterdi ama son vuruşunda etkili olamadı... İlk 45 dakikadaki görüntü lige hazır bir Galatasaray vardı sahada. Hemen hemen rakibe tek pozisyon vermeden soyunma odasına giden Sarı-Kırmızılılar güçlü kulübesi ve getirmediği yıldızlarına rağmen oynadığı pozitif futbolla şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi...
Özetle sezonun ilk maçı sıcak bir havada deplasmanda Galatasaray müthiş bir başlangıç yaptı. Tabii ki gecenin yıldızı Barış Alper attığı goller ve asistleriyle bitmek bilmeyen enerjisiyle değerine değer katmaya devam ediyor…