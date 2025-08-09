Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN (SABAH):

Barış Alper'deki değişimi alkışlıyorum… Osimhen ve İcardi'nin olmadığı sezon açılış maçında G.Saray'ı Barış adeta tek başına sırtladı. Mükemmel bir profesyonel olduğunu ve sezona iyi hazırlandığını bizlere gösterdi. İki penaltı golünde soğukkanlı vuruşlar yaptı. Eren Elmalı'ya attırdığı gol öncesi rakibin arkasına yaptığı koşu ve attığı çalım sonrası pası çok mükemmeldi. Barış'ın yaptığı bu hareketler, değişimin bir göstergesiydi. Eskiden olsa Barış, rakipten sıyrıldığında çevre kontrolü yapmadan direkt kaleye vururdu. Barış G.Saray'ın hücumdaki tek kozu olduğu gibi çalışkanlığı ile takım arkadaşlarını motive etti.

Okan hoca rakibe göre bazen tek forvet Osimhen'i bazen de çift forvet olarak İcardi- Osimhen ikilisini tercih edebilir. Yönetim, kısa süre içinde öncelikle kaleci işini bitirmelidir. Okan hocanın Ederson ile görüntülü görüştüğünü öğrendim.