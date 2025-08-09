Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelere uyarı - 9 Ağustos Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 09:34 Güncelleme: 09.08.2025 - 09:34
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

