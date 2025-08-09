Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinde yeni görüntüler

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor. B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor. İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor. İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.