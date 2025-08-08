Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı: İsrail'i, Filistin'i ve bölgeyi uçuruma sürükleyen strateji

İsrail Savaş Kabinesi, 10 saat süren hararetli bir oturumun ardından Gazze'ye yönelik yeni ve kapsamlı bir işgal planını onayladı. Ancak bu planın sadece teknik içeriği değil, aynı zamanda uygulanma süreci de kabine içinde ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı bakanlar, aşamalı olarak yürütülecek planın sahada "fazla yavaş" ilerleyeceği uyarısında bulundu.

Onaylanan plana göre:

1- İlk aşamada, İsrail ordusu Gazze şehrini kontrol altına almak üzere harekete geçecek.

2- 7 Ekim 2025 tarihine kadar, Gazze'nin tüm sivil nüfusu orta bölgedeki mülteci kamplarına ve güneydeki alanlara tahliye edilecek.

3- Bu tahliyenin ardından Gazze şehri tamamen ablukaya alınacak; askeri birlikler şehir içinde yoğun manevra operasyonlarına başlayacak.

4- Kabine, operasyonun uygulama ve detaylarına ilişkin yetkiyi Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’a devretti.

Ancak bu askeri plan, aynı zamanda büyük bir siyasi ve insani felaketi de içinde barındırıyor.

AŞAMALI SOYKIRIMIN HARİTASI

Netanyahu'nun 22 ay boyunca yürüttüğü savaş, bugüne dek 60 binden fazla Filistinlinin hayatına mal oldu. Bu süreçte sivillerin, özellikle kadınların ve çocukların bilinçli şekilde hedef alındığı, altyapının yok edildiği ve şehrin yaşanamaz hale getirildiği bir yıkım politikası izlendi.

Netanyahu'nun stratejisi yalnızca Hamas'ı hedef alma iddiasıyla sınırlı kalmadı; aksine Gazze halkının topyekûn cezalandırılması üzerine kurulu planlı bir işgal süreci olarak şekillendi. Bu strateji dört temel aşamadan oluştu: 1- İlk Aşama – Hamas tehdidi gerekçe gösterilerek kuzey ve güneyden hareket alanları daraltıldı; geniş çaplı bombardımanlarla şehir harabeye çevrildi. 2- İkinci Aşama – Sivil halka yönelik sistematik şiddet ve baskı artırıldı. Soykırım, bir savaş aracı haline getirilerek korku tüm toplumun damarlarına zerk edildi. 3-Üçüncü Aşama – Son 5 aydır Gazze halkı, açlıkla infaz politikasıyla karşı karşıya bırakıldı. Yardım tırları engellendi, un ve su gibi temel insani ihtiyaçlar ulaştırılmadı. Açlık, bir silah gibi kullanıldı. 4-Dördüncü Aşama (Bugün) – İsrail, Gazze içinde kurduğu 7 farklı geçiş ve kontrol koridoruyla halkı önce Gazze'nin orta kesimlerine toplamayı, ardından Zina bölgesine zorunlu göçe tabi tutmayı planlıyor. Bu, toplu sürgün anlamına gelen yeni bir nüfus mühendisliği hamlesidir.