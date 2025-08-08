Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var! Marmara Denizi'nde iş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu tekne faciasından sonra, benzer bir olay daha meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde batan 8,5 metrelik "Deren-48" isimli özel teknedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtuldu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.08.2025 - 10:16 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:18

