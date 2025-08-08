Habertürk
Habertürk
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!

        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!

        Marmara Denizi'nde iş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu tekne faciasından sonra, benzer bir olay daha meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde batan 8,5 metrelik "Deren-48" isimli özel teknedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 10:16 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:18
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında su alarak batan teknedeki Kemal Okur (55), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 01.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Burhanlı köyü açıklarında meydana geldi.

        Kemal Okur ve A.S. (60), 8,5 metre uzunluğundaki 'Deren 48' isimli tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra tekne su almaya başlayarak battı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. A.S., yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Kemal Okur için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi 5 Komutanlığı ekipleri, Kemal Okur'un cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
