ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütleriyle bağlantı iddiaları nedeniyle tutuklanmasına yol açacak bilgiler için verilecek ödülün iki katına çıkarıldığını duyurdu.

Bondi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Maduro'yu Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi önde gelen suç örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı. Pam Bondi, ödülü duyurduğu videoda, "Başkan Trump'ın liderliğinde Maduro adaletten kaçamayacak ve iğrenç suçlarından sorumlu tutulacak" dedi.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Maduro, Trump'ın ilk başkanlığı döneminde, 2020 yılında Manhattan federal mahkemesinde, birkaç yakın müttefikiyle birlikte narko-terörizm ve uyuşturucu ithalatı komplosu suçlamalarıyla yargılanmıştı. O dönemde ABD, Maduro'nun tutuklanması için 15 milyon dolarlık ödül teklif etmişti. Bu miktar daha sonra Biden yönetimi tarafından 25 milyon dolara çıkarıldı; bu, ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Usame bin Ladin'in yakalanması için teklif ettiği miktarla aynıydı. Şimdi ise bu ödül 50 milyon dolara çıkarıldı.

Bondi, Adalet Bakanlığı'nın iki özel jet de dahil olmak üzere Maduro ile bağlantılı 700 milyon dolardan fazla varlığa el koyduğunu söyledi.