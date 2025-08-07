Habertürk
        Alvaro Morata, İtalya yolcusu: Anlaşma sağlandı! - Futbol Haberleri

        Alvaro Morata, İtalya yolcusu: Anlaşma sağlandı!

        Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, İtalya'ya dönüyor. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki golcünün transferi için Como ile anlaşmaya vardı

        Giriş: 07.08.2025 - 18:54 Güncelleme: 07.08.2025 - 18:54
        1

        Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, İtalya'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

        2

        Galatasaray, Alvaro Morata’nın Como’ya transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.

        3

        İtalyan kulübü, Sarı-Kırmızılı ekibe 5 milyon Euro fesih bedeli ödeyecek.

        4

        İspanyol yıldız Morata da ayrılmak için 1 milyon Euro'luk alacağından feragat etti.

        5

        32 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içine tamamlanması bekleniyor.

        6

        Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a katılan Morata 16 maçta süre bulurken 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

        7
        8
