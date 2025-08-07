Alvaro Morata, İtalya yolcusu: Anlaşma sağlandı!
Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, İtalya'ya dönüyor. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki golcünün transferi için Como ile anlaşmaya vardı
Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, İtalya'ya geri dönmeye hazırlanıyor.
Galatasaray, Alvaro Morata’nın Como’ya transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
İtalyan kulübü, Sarı-Kırmızılı ekibe 5 milyon Euro fesih bedeli ödeyecek.
İspanyol yıldız Morata da ayrılmak için 1 milyon Euro'luk alacağından feragat etti.
32 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içine tamamlanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a katılan Morata 16 maçta süre bulurken 7 gol attı ve 3 asist yaptı.