Korkunç şüphede yeni detaylar! Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde, orman yolunda başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20), erkek arkadaşı Efe F. (19) tarafından 50 metre sırtta taşındığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre yanındaki 4 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Efe F.'nin olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dediği, polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti" diyerek çelişkili ifadeler verdiği bildirildi.

REKLAM

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana geldi. Silah sesleri sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede arama yapan polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kadın ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Polis ekipleri Hanedan'ın sevgilisi Efe F.’yi gözaltına aldı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.