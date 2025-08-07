Justin Timberlake, 4 ülkeye kesik attı

ABD'li ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 'The Forget Tomorrow World Tour' adlı dünya turnesini 30 Temmuz'da İstanbul'da tamamlayarak ülkesine döndü. Timberlake, 11 yıl sonra sahneye çıktığı İstanbul'da hayranlarıyla Maslak İTÜ Stadyumu'nda buluştu.

"KESİNLİKLE BU KONSER ÇOK GÜZEL OLDU" Konsere gelenleri selamlayan Justin Timberlake; "Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Birkaç gündür buradayız. Kesinlikle bu konser, çok güzel oldu. Bu yıl turnem de uzun oldu, inanılmazdı. Küçük bir çocukken bunun hayalini kurardım. Bazen bu iş, dünyanın en kolay işi olmayabiliyor ama hepinizin yüzlerini gördüğümde bu hepsini değerli kılıyor" ifadelerini kullandı.

Konser öncesinde birçok grubun terör saldırısı bildirgesi yayımlamasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirildi. Konserin güvenliğini, 1000 çevik kuvvet polisi sağladı.

Konserin organizasyon şirketi, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada; "Justin Timberlake konseri öncesi birçok grup terör saldırısı bildirgesi yayımlamıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı ve özverili çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirilmiş, konser alanı en üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmuştur. Alanda görev yapan 1000 çevik kuvvet personeli, binlerce sivil polis ve Terörle Mücadele ekipleri sayesinde gece boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır" ifadelerine yer verdi.

Justin Timberlake, her konserinden sonra sahneye çıktığı ülkelerdeki seyircilere yönelik duygularını, 72 milyon 100 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından bayraklı paylaşımlarla dile getirdi.