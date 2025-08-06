Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti

Gana hükümetinden yapılan açıklamaya göre, aralarında Savunma Bakanı Edward Kufi Omane Boamah ve Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı Ibrahim Murtala Muhammed'in de bulunduğu 8 kişi helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden Gana'nın başkenti Akra'dan havalanan askerî helikopter, Ashanti bölgesine gidiyordu.

Kazada, eski Tarım ve Gıda Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyede bulunuldu.

Hayatını kaybedenler arasında 3 mürettebat üyesi bulunuyor.

*Fotoğraf: Gana Hava Kuvvetleri, temsilidir