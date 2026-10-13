Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Emlak
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.153,88 %0,03
        DOLAR 49,3681 %0,15
        EURO 55,3105 %0,48
        GRAM ALTIN 6.653,78 %0,62
        BITCOIN 83.838,00 %1,02
        FAİZ 39,45 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,21 %0,59
        GBP/TRY 65,4093 %0,35
        EUR/USD 1,1194 %0,35
        BRENT PETROL 102,91 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 10.878,92 %0,62
        Haberler Ekonomi Emlak Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının kentsel dönüşümü tamamlandı

        Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının kentsel dönüşümü tamamlandı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 09:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kentsel dönüşüm çağrısı

        Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı.

        "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli" mesajını veren Kurum, "Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her 2 kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim." değerlendirmesinde bulundu.

        "Yarısı Bizden" ile yarım milyondan fazla yapı dönüşüyor

        Öte yandan, Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 2012'den bu yana 2 milyon 761 bin yapı dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 378 bin yapının dönüşümü tamamlandı, 383 bininin dönüşümü devam ediyor.

        REKLAM

        İstanbul'da ise 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı ve 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı, 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor.

        İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için devreye alınan "Yarısı Bizden Kampanyası" ile bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı, 117 bin 914 bağımsız bölümün dönüşümü ise tamamlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kentsel dönüşüm
        #Deprem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        Fransa'da marketlere siber saldırı
        Fransa'da marketlere siber saldırı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'
        FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Kentsel dönüşüm çağrısı
        Kentsel dönüşüm çağrısı
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Küba'dan enerji hamlesi! Petrolünü dünyaya açıyor
        Küba'dan enerji hamlesi! Petrolünü dünyaya açıyor
        Sınırı aşana 170 bin liraya kadar ceza
        Sınırı aşana 170 bin liraya kadar ceza
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        Ata Demirer'den uyarı
        Ata Demirer'den uyarı
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Kapıda bekleyen büyük tehlike
        Kapıda bekleyen büyük tehlike
        BYD'den Türkiye açıklaması
        BYD'den Türkiye açıklaması