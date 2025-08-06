ABD'de askeri üsse silahlı saldırı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nün silahlı saldırı düzenlenirken, giriş çıkışlar geçici olarak kapatıldı.

Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda 5 askerin vurulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, askerlere askeri üste müdahale edildiği ve sonrasında hastaneye sevk edildikleri ifade edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahelede bulunmak üzere üsse girişine izin verildiği aktarıldı.

Son açıklamada, bir tehdit kalmadığı ifade edilirken, soruşturma başlatılacağı ve soruşturma sonuçlanana kadar herhangi bir açıklama yapılmayacağı dile getirildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, saldırıya ilişkin X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini ifade ederken, Beyaz Saray'ın olayı takip ettiğini bildirdi.

The President has been briefed on the shooting at Fort Stewart in Georgia. The White House is monitoring the situation. — Karoline Leavitt (@PressSec) August 6, 2025

*Fotoğraf: Associated Press (Stephen Morton), temsilidir